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“الغذاء والدواء” تسحب قطن”Care Plus” الطبي لعدم تسجيله

“الغذاء والدواء” تسحب قطن”Care Plus” الطبي لعدم تسجيله
http://almnatiq.net/?p=971440
المناطق - واس

سحبت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع منتجات القطن الطبي الماص “Care Plus” الذي تنتجه شركة كيربلس للصناعات الطبية CAREPLUS FOR MEDICAL INDUSTRIES، وذلك بسبب عدم تسجيل المنتج.
ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدامه، وشراء المنتجات والمستلزمات الطبية من مصادر موثوقة يمكن تتبع مصدرها.
وأوضحت الهيئة أن القطن الطبي الماص عبارة عن ضمادات مصنوعة من القطن، وتستخدم للأغراض الطبية مثل إيقاف النزيف الدموي، ويستلزم تسجيلها في الهيئة للتأكد من مطابقتها وسلامتها.
ودعت الهيئة للإبلاغ عن حوادث أو مشاكل الأجهزة والمنتجات الطبية عن طريق المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبي أو عن طريق الرقم الموحد 19999.

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