احدث الأخبار

“التجارة”: أكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع… وضبط 852 مخالفة
أبرز المواد
 الهيئة العامة للترفيه تعزز منظومة التحول الرقمي في المملكة عبر “بوابة الترفيه”
أبرز المواد
 رئيس بلدية بيشة يقف على استعدادات افتتاح السوق الرمضاني بالمحافظة
منوعات
 منطقة أوروبية تُعود إلى الحياة الطبيعية قبل كورونا
أبرز المواد
 الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة بصاروخين باليستيين وطائرات مفخخة
أبرز المواد
 وزير التعليم يتفقّد مركز تقديم لقاحات فيروس كورونا بمقر ديوان الوزارة ويحثّ الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يدشن مبادرة” في شهر الخير أبشر بالخير “لتوزيع وجبات الإفطار والسحور
منطقة الحدود الشمالية
 وزارة الحج والعمرة و “سدايا” تُتيحان تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق “توكلنا”
أبرز المواد
 مصر والعراق ولبنان.. الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية”: جمع صلاة التروايح والقيام وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء
أبرز المواد
 تصدق وأنفق ولا تبطل صدقتك بالتصوير
منوعات
 رئيس وأعضاء نادي بيشة: الشعور بالمسؤولية قادنا إلى “الأولى”
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

“التجارة”: أكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع… وضبط 852 مخالفة

“التجارة”: أكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع… وضبط 852 مخالفة

أبرز المواد
الهيئة العامة للترفيه تعزز منظومة التحول الرقمي في المملكة عبر “بوابة الترفيه”

الهيئة العامة للترفيه تعزز منظومة التحول الرقمي في المملكة عبر “بوابة الترفيه”

أبرز المواد
رئيس بلدية بيشة يقف على استعدادات افتتاح السوق الرمضاني بالمحافظة

رئيس بلدية بيشة يقف على استعدادات افتتاح السوق الرمضاني بالمحافظة

منوعات
منطقة أوروبية تُعود إلى الحياة الطبيعية قبل كورونا

منطقة أوروبية تُعود إلى الحياة الطبيعية قبل كورونا

أبرز المواد

وزارة الحج والعمرة و “سدايا” تُتيحان تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق “توكلنا”

وزارة الحج والعمرة و “سدايا” تُتيحان تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق “توكلنا”
http://almnatiq.net/?p=971461
المناطق - واس

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إطلاق خدمة إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق “توكلنا”، مع حصر عرض التصاريح الممنوحة على التطبيق وفقًا لما يُظهره من فئات المحصنين من فيروس كورونا، حيث تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع استمرار تطبيق “اعتمرنا” بنسخته الجديدة في إصدار التصاريح للمحصنين.
وأوضحت الوزارة أنه ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ، ستُمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).
ويأتي هذا التعاون بين وزارة الحج والعمرة وسدايا، تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسخير التقنيات المتطورة لاستضافة الزوار والمعتمرين وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما يأتي ذلك في إطار دعم مساعي التحول الرقمي تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.
ووفقاً لهذا التعاون يتيح تطبيق “توكلنا” إصدار تصريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- بخطوات يسيرة وسهلة، استنادًا إلى ما يحظى به التطبيق من موثوقية عالية بفضل البنية التحتية المتطورة التي يعتمد عليها، ما جعل منه خيارًا وطنيًا موثوقًا وآمنًا في تقديم الخدمات الحكومية.
ودعت وزارة الحج والعمرة عموم مستخدمي تطبيق “توكلنا” إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery)؛ للاستفادة من خدمات تصاريح العمرة، والتأكد من عمل التطبيق بكفاءة وفاعلية كما هو مصمم من أجله لضمان أعلى درجات خصوصية وأمان المعلومات والبيانات.

روابط ذات صلة

“التجارة”: أكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع… وضبط 852 مخالفة

“التجارة”: أكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع… وضبط 852 مخالفة
الهيئة العامة للترفيه تعزز منظومة التحول الرقمي في المملكة عبر “بوابة الترفيه”

الهيئة العامة للترفيه تعزز منظومة التحول الرقمي في المملكة عبر “بوابة الترفيه”
منطقة أوروبية تُعود إلى الحياة الطبيعية قبل كورونا

منطقة أوروبية تُعود إلى الحياة الطبيعية قبل كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*