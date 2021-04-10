أمير الحدود الشمالية يدشن مبادرة” في شهر الخير أبشر بالخير “لتوزيع وجبات الإفطار والسحور

المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم إلكترونياً, المبادرة المجتمعية خلال شهر رمضان تحت شعار “في شهر الخير أبشر بالخير” .

وتهدف المبادرة إلى قيام المنظمات غير الربحية في مدن ومحافظات المنطقة الخاضعة تحت إشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بتأمين وجبتي الإفطار والسحور في شهر رمضان بمعدل 5375 وجبة يومياً, وتستهدف الأسر المتضررة من جائحة كورونا والاسرة المعوزة , بالإضافة إلى العمالة وبمشاركة المتطوعين والمتطوعات من أبناء المنطقة .

وأكد سموه على أهمية الجهد الخيري الإنساني مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا وضمان المحافظة على خصوصية المستفيدين.

وأشاد بما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 وعزز دوره في دعم الجهود الحكومية في مجال الخدمات والرعاية الاجتماعية في ظل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة – حفظها الله – لجميع القطاعات.