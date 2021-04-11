رئيس بلدية بيشة يقف على استعدادات افتتاح السوق الرمضاني بالمحافظة

المناطق - عسير

وقف رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان اليوم على الاستعدادات الأخيرة لافتتاح السوق الرمضاني بالمحافظة والذي تم اعتماد مقره مؤخرًا.

وفي ضوء ذلك، قال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن السوق الرمضاني سيكون جاهزًا في غضون يومين بعد تهيئته وانتهاء بعض الترتيبات الخاصة به وذلك إنفاذًا لتوجيهات أمانة المنطقة، موضحًا أن بلدية بيشة هيأت موقعًا ليكون مقراً لسوق الرمضاني بتوفير جميع المتطلبات والاحتياجات اللازمة وإيجاد بدائل متعددة أمامهم لتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، مشددًا على أن ضرورة التقيد والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية من خلال الباعة وكذلك المتسوقين.

وأبانت ابن جلبان أن بلدية بيشة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة وتطبيقها على الباعة والمتسوقين وجميع العاملين داخل السوق، مفيدًا أن الفرق الرقابية ستتابع السوق مع تخصيص عدد من عمال النظافة للعمل.

الجدير بالذكر، فإن بلدية بيشة ممثلةً في رئيس البلدية علي بن سعيد آل جلبان، اعتمدت إقامة السوق الرمضاني ليكون جاهزًا مع بداية شهر رمضان لهذا العام، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي والغرفة التجارية في محافظة بيشة.