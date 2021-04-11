احدث الأخبار

رئيس بلدية بيشة يقف على استعدادات افتتاح السوق الرمضاني بالمحافظة
منوعات
 منطقة أوروبية تُعود إلى الحياة الطبيعية قبل كورونا
أبرز المواد
 الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة بصاروخين باليستيين وطائرات مفخخة
أبرز المواد
 وزير التعليم يتفقّد مركز تقديم لقاحات فيروس كورونا بمقر ديوان الوزارة ويحثّ الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يدشن مبادرة” في شهر الخير أبشر بالخير “لتوزيع وجبات الإفطار والسحور
منطقة الحدود الشمالية
 وزارة الحج والعمرة و “سدايا” تُتيحان تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق “توكلنا”
أبرز المواد
 مصر والعراق ولبنان.. الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية”: جمع صلاة التروايح والقيام وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء
أبرز المواد
 تصدق وأنفق ولا تبطل صدقتك بالتصوير
منوعات
 رئيس وأعضاء نادي بيشة: الشعور بالمسؤولية قادنا إلى “الأولى”
أبرز المواد
 برنامج “ندلب” يوقع مذكرتي شراكة مع جامعتي الملك فيصل وجدة لتأهيل الكفاءات الوطنية
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تسحب قطن”Care Plus” الطبي لعدم تسجيله
محليات
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس بلدية بيشة يقف على استعدادات افتتاح السوق الرمضاني بالمحافظة

رئيس بلدية بيشة يقف على استعدادات افتتاح السوق الرمضاني بالمحافظة

منوعات
منطقة أوروبية تُعود إلى الحياة الطبيعية قبل كورونا

منطقة أوروبية تُعود إلى الحياة الطبيعية قبل كورونا

أبرز المواد
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة بصاروخين باليستيين وطائرات مفخخة

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة بصاروخين باليستيين وطائرات مفخخة

أبرز المواد
وزير التعليم يتفقّد مركز تقديم لقاحات فيروس كورونا بمقر ديوان الوزارة ويحثّ الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح

وزير التعليم يتفقّد مركز تقديم لقاحات فيروس كورونا بمقر ديوان الوزارة ويحثّ الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح

أبرز المواد

رئيس بلدية بيشة يقف على استعدادات افتتاح السوق الرمضاني بالمحافظة

رئيس بلدية بيشة يقف على استعدادات افتتاح السوق الرمضاني بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=971481
المناطق - عسير

وقف رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان اليوم على الاستعدادات الأخيرة لافتتاح السوق الرمضاني بالمحافظة والذي تم اعتماد مقره مؤخرًا.
وفي ضوء ذلك، قال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن السوق الرمضاني سيكون جاهزًا في غضون يومين بعد تهيئته وانتهاء بعض الترتيبات الخاصة به وذلك إنفاذًا لتوجيهات أمانة المنطقة، موضحًا أن بلدية بيشة هيأت موقعًا ليكون مقراً لسوق الرمضاني بتوفير جميع المتطلبات والاحتياجات اللازمة وإيجاد بدائل متعددة أمامهم لتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، مشددًا على أن ضرورة التقيد والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية من خلال الباعة وكذلك المتسوقين.
وأبانت ابن جلبان أن بلدية بيشة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة وتطبيقها على الباعة والمتسوقين وجميع العاملين داخل السوق، مفيدًا أن الفرق الرقابية ستتابع السوق مع تخصيص عدد من عمال النظافة للعمل.
الجدير بالذكر، فإن بلدية بيشة ممثلةً في رئيس البلدية علي بن سعيد آل جلبان، اعتمدت إقامة السوق الرمضاني ليكون جاهزًا مع بداية شهر رمضان لهذا العام، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي والغرفة التجارية في محافظة بيشة.

روابط ذات صلة

تصدق وأنفق ولا تبطل صدقتك بالتصوير

تصدق وأنفق ولا تبطل صدقتك بالتصوير
الأمير فيصل بن مشعل يكرم الفائزين بمسابقة مدرستي الرقمية بتعليم القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يكرم الفائزين بمسابقة مدرستي الرقمية بتعليم القصيم
هاتفيًا.. ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بقرب حلول شهر رمضان

هاتفيًا.. ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بقرب حلول شهر رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*