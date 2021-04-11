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الهيئة العامة للترفيه تعزز منظومة التحول الرقمي في المملكة عبر “بوابة الترفيه”

الهيئة العامة للترفيه تعزز منظومة التحول الرقمي في المملكة عبر “بوابة الترفيه”

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الهيئة العامة للترفيه تعزز منظومة التحول الرقمي في المملكة عبر “بوابة الترفيه”

الهيئة العامة للترفيه تعزز منظومة التحول الرقمي في المملكة عبر “بوابة الترفيه”
http://almnatiq.net/?p=971484

اختارت اللجنة الوطنية للتحول الرقمي من بين أكثر من 800 مشروع رقمي، “بوابة الترفيه” التي أنشأتها الهيئة العامة للترفيه، بهدف تطوير وتنظيم قطاع الترفيه ودعم بنيته التحتية، وذلك ضمن مجموعة من المشاريع الرقمية الوطنية.
ومنذ انطلاقتها مكّنت “بوابة الترفيه” المستثمرين والشركات العاملة في القطاع من طلب التراخيص والتصاريح للأنشطة والفعاليات الترفيهية، والتقديم على شهادات الاعتماد للأنشطة المتخصصة في قطاع الترفيه.
ويأتي مشروع “بوابة الترفيه” في إطار جهود الهيئة لدعم التحول الرقمي في المملكة عبر أتمتة جميع الإجراءات والخدمات والعمليات الداخلية المصاحبة لإجراءات التراخيص والتصاريح، وتسهيل الأعمال والإجراءات للمستثمرين والراغبين في تقديم الخدمات الترفيهية، حيث تقدم البوابة أربع خدمات رئيسية، هي: تصاريح الفعاليات الترفيهية، وتراخيص الأنشطة الترفيهية، وخدمات تسجيل المطاعم والمقاهي، والخدمات الخاصة بمزودي الخدمات.
وخلال عام 2020، أصدرت الهيئة، من خلال “بوابة الترفيه” 117 تصريحًا لفعاليات ترفيهية، و219 ترخيصًا لتشغيل مرافق الفعاليات الترفيهية، و398 تصريحًا للعروض الحية في المطاعم والمقاهي، كما مكنت البوابة 188 مستثمرًا من الحصول على ترخيص لإدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية، وبلغ عدد المطاعم والمقاهي المسجلة في البوابة من أجل الحصول على تصاريح العروض الحية أكثر من 410 مطاعم ومقاهٍ.
وتمضي المملكة بخطوات واضحة نحو توسيع قاعدتها الاقتصادية ومواكبة التحولات العالمية في التسارع الرقمي،التي أثمرت صعود المملكة لتكون في مصاف الدول المتقدمة رقميًا، إذ حصدت خلال العام الماضي 15 إنجازًا عالميًا في التحول الرقمي، بينها 4 إنجازات كانت الأولى فيها عالميًا، وفقا لتقرير التحول الرقمي الوطني السنوي لعام 2020م.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه وفي إطار تأكيد دورها في دعم التحول الرقمي في المملكة، حصلت مؤخرًا على شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات أيزو ISO/IEC) 20000) من المعهد البريطاني للمعايير BSI، والمعتمدة من هيئة المقاييس الدولية، وذلك عقب تحقيقها الكفاءة العالية في الحلول التقنية التي تسهم في تطوير منظومة قطاع الترفيه وفقًا للمواصفات العالمية.

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