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أمين منطقة تبوك يتفقد المشاريع البلدية بالمنطقة

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أمين منطقة تبوك يتفقد المشاريع البلدية بالمنطقة

أمين منطقة تبوك يتفقد المشاريع البلدية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=971497

تفقد أمين منطقة تبوك المهندس درويش آل محفوظ اليوم مشاريع الأمانة الجاري تنفيذها حالياً بمدينة تبوك .
واطلع آل محفوظ خلال جولة ميدانية على سير العمل في مشروع استكمال نفق طريق الملك عبدالله مع تقاطع طريق الملك فهد ومشروع استكمال نفق طريق الملك خالد مع تقاطع طريق الملك فهد مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة تطبيق جميع معايير الجودة في التنفيذ لافتاً النظر إلى أن هذه المشاريع ستنعكس بشكل إيجابي على خارطة التنمية في المنطقة .
كما اطلع على ماتم تنفيذه في مشروعي إنشاء بلدية الشمال وبلدية الجنوب وعلى سير العمل في الحديقة المركزية التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 75% وتقع في الجزء الجنوبي من مدينة تبوك على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع .

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