بالصور .. عشوائية وتزاحم وبيع على الطريق العام.. سوق الأغنام بوادي الدواسر.. أين الرقابة ؟

وادي الدواسر- فالح الدوسري .

رصدت عدسة ” المناطق” بالصور تزاحم شديد وعشوائية في سوق المواشي بالرويساء ظهر اليوم (الأحد)، وسط غياب للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتجولت ” المناطق ” داخل السوق حيث رصدت العشوائية من قبل البائعين وممارستهم البيع والشراء خارج الساحة المُعدة للبيع، وقيام البائعين بعرض أغنامهم على الطريق العام مما تسبب في الازدحام المروري وتعطل حركة سير المركبات.

وقال أحد المواطنين لـ ” المناطق “: إن هذه الفترة من العام تشهد زيادة في حركة السوق وزيادة في المعروض، لكنه طالب بضرورة ضبط عملية البيع داخل السوق، خاصة مع مستجدات فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات المتعلقة بذلك.

وشدد على أهمية التزام الجميع بالأعمال الوقائية من قبل ملاك الأغنام بما يعزز من السلامة العامة في مرافق السوق.

من جانبهم عبر عدد من التجار ممن التقتهم ” المناطق ” عن عدم رضاهم من الوضع الحالي للسوق، مطالبين الجهات المعنية بتوفير الخدمات ووضع الحلول العاجلة لتنظيم السوق، والقضاء على عملية البيع العشوائي.