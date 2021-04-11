الأمير منصور بن محمد يستقبل رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بحفر الباطن

المناطق - حفرالباطن

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن اليوم رئيس المجلس الاستشاري لتجمع حفر الباطن الصحي (E3) المهندس عصام المهيدب بحضور مدير الشؤون الصحية الأستاذ ناصر بن راشد الصافي وذلك بقاعة الضيافة بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء رحب سموه باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة برئيس المجلس، منوها بما يحظى به القطاع الصحي في المملكة بشكل عام والمحافظة بشكل خاص من دعم واهتمام القيادة الرشيدة – حفظهم الله – وتوجيهاتهم الكريمة لمعالي وزير الصحة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن والمقيم.

كما أكد سموه على أهمية الحفاظ على المكتسبات للأعمال الصحية التي قامت بها المديرية والتي تمثلت في تميزها المتواصل في مؤشرات قياس الأداء التي وضعتها الوزارة لكافة المديريات في المملكة.. وتأثير ذلك بشكل إيجابي لضمان عملية التحول الصحي بكل سلاسة وانتظام، مؤملا بأن يكون تجمع حفر الباطن الصحي نواة نجاح يقتدى بها في كافة التجمعات الاخرى بالمملكة بمشيئة الله.

من جهته قدم رئيس المجلس المهندس عصام المهيدب شكره وتقديره لسمو محافظ حفر الباطن على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته وحرصه الدائم على تطوير القطاع الصحي بالمحافظة.

وقد تناول اللقاء مناقشة لخطط وأهداف التجمع الصحي والتي ستنفذ في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية ورفع جودة الرعاية الصحية والتي تراعي سهولة الوصول الى المستفيد.