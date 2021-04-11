احدث الأخبار

سمو أمير حائل يكرم منسوبي إمارة المنطقة المتقاعدين للعام ١٤٤٢هـ.
منطقة حائل
 الأمير منصور بن محمد يستقبل رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 بالصور .. عشوائية وتزاحم وبيع على الطريق العام.. سوق الأغنام بوادي الدواسر.. أين الرقابة ؟
منطقة الرياض
 منطقة حائل يتسلم شهادة الآيزو لمجلس شباب المنطقة.
منطقة حائل
 أمين منطقة تبوك يتفقد المشاريع البلدية بالمنطقة
منطقة تبوك
 التحالف: اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرات مفخخة
أبرز المواد
 انتخاب المهندس ماجد الرويلي نائباً لرئيس مجلس الأعمال السعودي الإماراتي
الاقتصاد
 “التجارة”: أكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع… وضبط 852 مخالفة
أبرز المواد
 الهيئة العامة للترفيه تعزز منظومة التحول الرقمي في المملكة عبر “بوابة الترفيه”
أبرز المواد
 رئيس بلدية بيشة يقف على استعدادات افتتاح السوق الرمضاني بالمحافظة
منوعات
 منطقة أوروبية تُعود إلى الحياة الطبيعية قبل كورونا
أبرز المواد
 الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة بصاروخين باليستيين وطائرات مفخخة
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

سمو أمير حائل يكرم منسوبي إمارة المنطقة المتقاعدين للعام ١٤٤٢هـ.

سمو أمير حائل يكرم منسوبي إمارة المنطقة المتقاعدين للعام ١٤٤٢هـ.

منطقة حائل
الأمير منصور بن محمد يستقبل رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بحفر الباطن

الأمير منصور بن محمد يستقبل رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بحفر الباطن

المنطقة الشرقية
بالصور .. عشوائية وتزاحم وبيع على الطريق العام.. سوق الأغنام بوادي الدواسر.. أين الرقابة ؟

بالصور .. عشوائية وتزاحم وبيع على الطريق العام.. سوق الأغنام بوادي الدواسر.. أين الرقابة ؟

منطقة الرياض
منطقة حائل يتسلم شهادة الآيزو لمجلس شباب المنطقة.

منطقة حائل يتسلم شهادة الآيزو لمجلس شباب المنطقة.

منطقة حائل

سمو أمير حائل يكرم منسوبي إمارة المنطقة المتقاعدين للعام ١٤٤٢هـ.

سمو أمير حائل يكرم منسوبي إمارة المنطقة المتقاعدين للعام ١٤٤٢هـ.
http://almnatiq.net/?p=971518
المناطق - حائل

كد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ‏أن منهج الوفاء أسسته قيادة هذه البلاد المباركة وجعلته نبراساً للجميع، التي تبادل ‏وفاء أبنائها بالوفاء وتقدر جهودهم وعملهم وإخلاصهم، مثمناً جهود المتقاعدين من ‏مختلف الإدارات الحكومية بالمنطقة ومنها إمارة المنطقة، معرباً عن شكره لكل جهد ‏بُذل وكل عمل أُنجز وكل رسالة أديت على أكمل وجه.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سموه في الحفل التكريمي الذي أقامته ‏إمارة المنطقة لموظفيها المتقاعدين لعام 1442هـ بالإمارة اليوم، بحضور وكيل الإمارة ‏عادل بن صالح آل الشيخ.
وألقى المتقاعد سلمان الدريب ‏خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة ‏كلمة ‏المكرمين قدم خلالها الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ووكيل ‏الإمارة على ما وجده هو وزملاؤه طيلة عملهم من حسن توجيه ورعاية وتشجيع, مؤكداً ‏أن ولاء ووفاء زملائه المتقاعدين مستمر لهذا الوطن وقيادته الحكيمة.
وكرم سموه الموظفين المتقاعدين متمنياً لهم التوفيق.‏
حضر الحفل وكيل إمارة منطقة حائل للشؤون الأمنية سابقاً سعد العنقري ومحافظ ‏بقعاء سابقاً سعد التركي.

روابط ذات صلة

منطقة حائل يتسلم شهادة الآيزو لمجلس شباب المنطقة.

منطقة حائل يتسلم شهادة الآيزو لمجلس شباب المنطقة.
رئيس جامعة حائل يلتقي وفدَ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

رئيس جامعة حائل يلتقي وفدَ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة الفنيدل

أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة الفنيدل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*