احدث الأخبار

تطوع الإسكان يحقق أعلى مستهدفات تطوعية في الربع الأول ٢٠٢١
الاقتصاد
 سمو أمير حائل يكرم منسوبي إمارة المنطقة المتقاعدين للعام ١٤٤٢هـ.
منطقة حائل
 الأمير منصور بن محمد يستقبل رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 بالصور .. عشوائية وتزاحم وبيع على الطريق العام.. سوق الأغنام بوادي الدواسر.. أين الرقابة ؟
منطقة الرياض
 منطقة حائل يتسلم شهادة الآيزو لمجلس شباب المنطقة.
منطقة حائل
 أمين منطقة تبوك يتفقد المشاريع البلدية بالمنطقة
منطقة تبوك
 التحالف: اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرات مفخخة
أبرز المواد
 انتخاب المهندس ماجد الرويلي نائباً لرئيس مجلس الأعمال السعودي الإماراتي
الاقتصاد
 “التجارة”: أكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع… وضبط 852 مخالفة
أبرز المواد
 الهيئة العامة للترفيه تعزز منظومة التحول الرقمي في المملكة عبر “بوابة الترفيه”
أبرز المواد
 رئيس بلدية بيشة يقف على استعدادات افتتاح السوق الرمضاني بالمحافظة
منوعات
 منطقة أوروبية تُعود إلى الحياة الطبيعية قبل كورونا
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

تطوع الإسكان يحقق أعلى مستهدفات تطوعية في الربع الأول ٢٠٢١

تطوع الإسكان يحقق أعلى مستهدفات تطوعية في الربع الأول ٢٠٢١

الاقتصاد
سمو أمير حائل يكرم منسوبي إمارة المنطقة المتقاعدين للعام ١٤٤٢هـ.

سمو أمير حائل يكرم منسوبي إمارة المنطقة المتقاعدين للعام ١٤٤٢هـ.

منطقة حائل
الأمير منصور بن محمد يستقبل رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بحفر الباطن

الأمير منصور بن محمد يستقبل رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بحفر الباطن

المنطقة الشرقية
بالصور .. عشوائية وتزاحم وبيع على الطريق العام.. سوق الأغنام بوادي الدواسر.. أين الرقابة ؟

بالصور .. عشوائية وتزاحم وبيع على الطريق العام.. سوق الأغنام بوادي الدواسر.. أين الرقابة ؟

منطقة الرياض

تطوع الإسكان يحقق أعلى مستهدفات تطوعية في الربع الأول ٢٠٢١

تطوع الإسكان يحقق أعلى مستهدفات تطوعية في الربع الأول ٢٠٢١
http://almnatiq.net/?p=971524
المناطق - الرياض

حققت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في قطاع الإسكان أعلى نسبة في تفعيل العمل التطوعي وفقاً المعيار الوطني للربع الأول من عام ٢٠٢١م، وذلك من خلال وحدات التطوع التابعة لإدارة التطوع، وتسلّم التكريم معالي نائب وزير الشئون البلدية والقروية والاسكان المهندس عبدالله البدير، ومدير إدارة التطوع الأستاذ فهيد الدوسري، من معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد عبدالرحيم الغانمي.

وحضر التكريم، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد القرعاوي، ومدير عام التنمية والتطوع الأستاذ أحمد القاضي، ومدير عام التطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذة مشاعل المبارك.

ويأتي هذا التكريم في إطار تحفيز القطاعات الحكومية، وتشجيعاً للعمل التطوعي؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأهداف برنامج التحول الوطني، التي حفزت العمل التطوعي، وحددت هدفاً للوصول إلى مليون متطوع بحول عام ٢٠٣٠م.

روابط ذات صلة

التحالف: اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرات مفخخة

التحالف: اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرات مفخخة
انتخاب المهندس ماجد الرويلي نائباً لرئيس مجلس الأعمال السعودي الإماراتي

انتخاب المهندس ماجد الرويلي نائباً لرئيس مجلس الأعمال السعودي الإماراتي
“التجارة”: أكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع… وضبط 852 مخالفة

“التجارة”: أكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع… وضبط 852 مخالفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*