تطوع الإسكان يحقق أعلى مستهدفات تطوعية في الربع الأول ٢٠٢١

المناطق - الرياض

حققت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في قطاع الإسكان أعلى نسبة في تفعيل العمل التطوعي وفقاً المعيار الوطني للربع الأول من عام ٢٠٢١م، وذلك من خلال وحدات التطوع التابعة لإدارة التطوع، وتسلّم التكريم معالي نائب وزير الشئون البلدية والقروية والاسكان المهندس عبدالله البدير، ومدير إدارة التطوع الأستاذ فهيد الدوسري، من معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد عبدالرحيم الغانمي.

وحضر التكريم، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد القرعاوي، ومدير عام التنمية والتطوع الأستاذ أحمد القاضي، ومدير عام التطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذة مشاعل المبارك.

ويأتي هذا التكريم في إطار تحفيز القطاعات الحكومية، وتشجيعاً للعمل التطوعي؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأهداف برنامج التحول الوطني، التي حفزت العمل التطوعي، وحددت هدفاً للوصول إلى مليون متطوع بحول عام ٢٠٣٠م.