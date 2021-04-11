الدكتور الحربي يختتم جولاته التفقدية لفروع وزارة الموارد البشرية في محافظات الرياض .

المناطق - الرياض

اختتم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي اليوم الأحد جولاته التفقدية لفروع الوزارة في محافظات المنطقة والتي استمرت اسبوعين ورافقه فيها مجموعة من قيادات الفرع ومنسوبيه وسعاده امين برنامج التوطين بأماره منطقة الرياض .

والتقى الدكتور الحربي خلال الجولات بأصحاب السمو والسعادة محافظي المحافظات ومدراء فروع الوزارة وبعض منسوبيها للإطلاع على سير العمل داخل الفروع والخدمات المقدمة للمستفيدين فيها ومناقشة ابرز المواضيع التي تهم التنمية الاجتماعية والعمل والضمان والايواء والتأهيل والصعوبات التي تواجه العاملين في هذا الشأن والوسائل المناسبة لحلها بالإضافة الى التعريف بأهمية برنامج التوطين ومجالاته ، كما اشتملت الجولات على تكريم مدراء الفروع وبعض قياداتها المتقاعدين وزيارة بعض الجمعيات والمباني المنشأة حديثاً لدعمها و التعرف على خدماتها .

وقد عبر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن سعادته بما شاهده من تطور في مستوى تقديم الخدمات للعملاء والمستفيدين مشيداً بالجاهزية التي وصلت اليها الفروع من خلال التزامها بجميع الإجراءات الإحترازية ومؤكداً على ما تقدمة حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه من دعم متواصل لابناء وبنات المحافظات في جميع المجالات .