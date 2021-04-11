احدث الأخبار

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يكرم مجلس الجمعيات في منطقة الجوف
منطقة الجوف
 الدكتور الحربي يختتم جولاته التفقدية لفروع وزارة الموارد البشرية في محافظات الرياض .
منطقة الرياض
 تطوع الإسكان يحقق أعلى مستهدفات تطوعية في الربع الأول ٢٠٢١
الاقتصاد
 سمو أمير حائل يكرم منسوبي إمارة المنطقة المتقاعدين للعام ١٤٤٢هـ.
منطقة حائل
 الأمير منصور بن محمد يستقبل رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 بالصور .. عشوائية وتزاحم وبيع على الطريق العام.. سوق الأغنام بوادي الدواسر.. أين الرقابة ؟
منطقة الرياض
 منطقة حائل يتسلم شهادة الآيزو لمجلس شباب المنطقة.
منطقة حائل
 أمين منطقة تبوك يتفقد المشاريع البلدية بالمنطقة
منطقة تبوك
 التحالف: اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرات مفخخة
أبرز المواد
 انتخاب المهندس ماجد الرويلي نائباً لرئيس مجلس الأعمال السعودي الإماراتي
الاقتصاد
 “التجارة”: أكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع… وضبط 852 مخالفة
أبرز المواد
 الهيئة العامة للترفيه تعزز منظومة التحول الرقمي في المملكة عبر “بوابة الترفيه”
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يكرم مجلس الجمعيات في منطقة الجوف

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يكرم مجلس الجمعيات في منطقة الجوف

منطقة الجوف
الدكتور الحربي يختتم جولاته التفقدية لفروع وزارة الموارد البشرية في محافظات الرياض .

الدكتور الحربي يختتم جولاته التفقدية لفروع وزارة الموارد البشرية في محافظات الرياض .

منطقة الرياض
تطوع الإسكان يحقق أعلى مستهدفات تطوعية في الربع الأول ٢٠٢١

تطوع الإسكان يحقق أعلى مستهدفات تطوعية في الربع الأول ٢٠٢١

الاقتصاد
سمو أمير حائل يكرم منسوبي إمارة المنطقة المتقاعدين للعام ١٤٤٢هـ.

سمو أمير حائل يكرم منسوبي إمارة المنطقة المتقاعدين للعام ١٤٤٢هـ.

منطقة حائل

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يكرم مجلس الجمعيات في منطقة الجوف

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يكرم مجلس الجمعيات في منطقة الجوف
http://almnatiq.net/?p=971530
المناطق - الجوف

كرم معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم ، مجلس الجمعيات بمنطقة الجوف ، نظير الدور البارز والمتميز للمجلس  ،وانجازات الجمعيات في المنطقة ، حيث بلغ عددها أكثر من ٦٥ جمعية وتخدم اكثر من ١٢ ألف مستفيد .

وتسلم التكريم رئيس المجلس الأستاذ سلامه بن سعد الشمري ،عقب الاجتماع الذي عقده معاليه مع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ، ورؤساء مجالس الجمعيات في جميع مناطق المملكة، لبحث الإشراف والتنظيم على التبرعات في داخل المملكة وخارجها، عبر المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لتكون واجهة رسمية ومعتمدة للتبرعات.

كما تم إطلاق الحملة الرمضانية للمنصة تحت شعار “تبرع يطرق الباب”، بفرص ومجالات وتصنيفات تبرعيه متنوعة، لتسلط الضوء على المحتاجين وتحفز الناس على مد يد العون بالتركيز على بساطة آلية التبرع من خلال المنصة.

كما أعرب رئيس مجلس الجمعيات بالجوف عن شكره لمعالي الوزير ولكل من سعى في تطوير العمل الخيري بالمنطقة .

روابط ذات صلة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في الجوف تقدم خدماتها في مركز الحديثة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في الجوف تقدم خدماتها في مركز الحديثة
أمير الجوف يطلع على استعدادات وخطط الجهات الأمنية لرمضان المبارك

أمير الجوف يطلع على استعدادات وخطط الجهات الأمنية لرمضان المبارك
أمانة الجوف تكثف أعمال الإصحاح البيئي للتعقيم بـ 72 جوله خلال أسبوع

أمانة الجوف تكثف أعمال الإصحاح البيئي للتعقيم بـ 72 جوله خلال أسبوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*