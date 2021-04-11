وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يكرم مجلس الجمعيات في منطقة الجوف

المناطق - الجوف

كرم معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم ، مجلس الجمعيات بمنطقة الجوف ، نظير الدور البارز والمتميز للمجلس ،وانجازات الجمعيات في المنطقة ، حيث بلغ عددها أكثر من ٦٥ جمعية وتخدم اكثر من ١٢ ألف مستفيد .

وتسلم التكريم رئيس المجلس الأستاذ سلامه بن سعد الشمري ،عقب الاجتماع الذي عقده معاليه مع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ، ورؤساء مجالس الجمعيات في جميع مناطق المملكة، لبحث الإشراف والتنظيم على التبرعات في داخل المملكة وخارجها، عبر المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لتكون واجهة رسمية ومعتمدة للتبرعات.

كما تم إطلاق الحملة الرمضانية للمنصة تحت شعار “تبرع يطرق الباب”، بفرص ومجالات وتصنيفات تبرعيه متنوعة، لتسلط الضوء على المحتاجين وتحفز الناس على مد يد العون بالتركيز على بساطة آلية التبرع من خلال المنصة.

كما أعرب رئيس مجلس الجمعيات بالجوف عن شكره لمعالي الوزير ولكل من سعى في تطوير العمل الخيري بالمنطقة .