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فريق طبي بمستشفى صامطة العام ينجح باستئصال ورم ليفي لثلاثينية

فريق طبي بمستشفى صامطة العام ينجح باستئصال ورم ليفي لثلاثينية

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فريق طبي بمستشفى صامطة العام ينجح باستئصال ورم ليفي لثلاثينية

فريق طبي بمستشفى صامطة العام ينجح باستئصال ورم ليفي لثلاثينية
http://almnatiq.net/?p=971533
المناطق - فضة عطيف

نجح فريق طبي بمستشفى صامطة العامة بمنطقة جازان، في استئصال ورم ليفي من رحم مريضة ثلاثينية كانت تعاني منه منذ عدة سنوات.

وقالت صحة جازان أن المريضة حضرت للمستشفى، وبعد التشخيص وإجراء الفحوصات الطبية، تبين وجود ورم ليفي كبير  بالرحم.

وأجرى الفريق الطبي الجراحي بعد خضوعها لعملية تخدير عن طريق القسطرة الظهرية للجراحه بدون ألم. تم خلالها استئصال الورم مع الحفاظ على الرحم والمبايض. دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات صحية، وتتمتع بصحة جيدة وترقد حاليآ بقسم التنويم النساء والولادة بالمستشفى.

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