دراسة تحذّر من أنظمة غذائية تقلّل مستويات التستوستيرون لدى الرجال .. يعرّضهم لخطر صحي مقلق

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حذرت دراسة جديدة من أن الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون تقلل من مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، ما قد يزيد من مخاطر مجموعة كاملة من المشكلات الصحية لهم.

ويقول باحثون بريطانيون إن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومرض الزهايمر.

وفي عينة من 206 رجال، وجد خبراء التغذية في جامعة Worcester، أن الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون تخفض مستويات هرمون التستوستيرون بمعدل 10 إلى 15%.

ووجد الخبراء أن انخفاض هرمون التستوستيرون كان أعلى بالنسبة للرجال الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا منخفض الدهون – ما يصل إلى 26%.

وعادة ما تحتوي الأنظمة الغذائية قليلة الدسم في الغالب على أطعمة من الحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج منزوع الجلد والأسماك والفواكه والخضروات والبقوليات.

وفي حين أن هذه خيارات صحية، يؤكد الخبراء على أهمية تضمين الدهون في النظام الغذائي للرجال، الموجودة في اللحوم والمكسرات ومنتجات الألبان مثل الجبن والحليب.

ويجب أن يستهلك الرجال بشكل مثالي الكثير من الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي توجد في زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات، لزيادة مستويات هرمون التستوستيرون لديهم.

وفي حين أن الدهون عنصر أساسي في نظام غذائي صحي ومتوازن، ينصح الخبراء عموما بعدم المبالغة في تناول الدهون المشبعة الموجودة في الزبدة واللحوم الدهنية والحلويات مثل الكعك والمعجنات.

ويُعرف التستوستيرون بأنه هرمون الذكورة ويصنع في الغالب في الخصيتين، ولكن أيضا في الغدد الكظرية القريبة من الكلى.

وتعد مستويات هرمون التستوستيرون الطبيعية أساسية للأداء الرياضي للرجال والصحة العقلية والصحة الجنسية.

ووجد الباحثون، الذين اعترفوا بأن الدهون الغذائية هي موضوع مثير للجدل في علم التغذية، أيضا أن الرجال من أصل أوروبي قد يعانون من انخفاض أكبر في هرمون التستوستيرون، استجابة لنظام غذائي قليل الدسم.

وفي حين تشير الدراسة إلى أن الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون يبدو أنها تقلل مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التجارب العشوائية ذات الشواهد لتأكيد هذا التأثير، وفقا لمعد الدراسة الرئيسي.

وقال جوزيف ويتاكر، من جامعة Worcester: “من الناحية المثالية، نود أن نرى المزيد من الدراسات لتأكيد نتائجنا”.

ومع ذلك، قد لا تأتي هذه الدراسات أبدا، وعادة ما يرغب الباحثون في العثور على نتائج جديدة، وليس تكرار النتائج القديمة.

وفي هذه الأثناء، سيكون من الحكمة على الرجال الذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون، تجنب الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون.

وارتبطت مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة بالفعل بتقليل مخاطر الأمراض المزمنة والوفيات.

وفي دراسة أجريت عام 2007، أفاد فريق من الباحثين من جامعة كامبريدج بوجود صلة بين انخفاض هرمون التستوستيرون وارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، فإن العلاقة بين هرمون التستوستيرون “الداخلي” (المنتج داخليا) والصحة لدى الرجال “مثيرة للجدل”، على حد قولهم.

وفي الطرف الآخر من المقياس، رُبط ارتفاع هرمون التستوستيرون أيضا بعدد كبير من المشكلات المدرجة في كلية الطب بجامعة هارفارد، بما في ذلك انخفاض عدد الحيوانات المنوية وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية وتوقف النمو لدى المراهقين.

وأشار باحثو ووستر إلى أنه منذ السبعينيات، كان هناك انخفاض في متوسط ​​مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، كما أن معدلات قصور الغدد التناسلية (انخفاض هرمون التستوستيرون طبيا) آخذة في الازدياد.

ويتراوح نطاق هرمون التستوستيرون الطبيعي – الذي يُقاس عادة عن طريق عينة الدم – من 300 إلى 1000 نانوغرام لكل ديسيلتر (نانوغرام/ديسيلتر)، وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على الرغم من أن التفاصيل تختلف باختلاف العمر.

وفي دراستهم، قام الباحثون بدمج نتائج ست دراسات مضبوطة جيدا مع إجمالي 206 مشاركين بمتوسط ​​عمر 46 عاما.

ووضعت هذه الدراسات الرجال في البداية على نظام غذائي غني بالدهون، يتكون من 40% من الدهون، ثم نقلتهم إلى نظام غذائي منخفض الدهون (20% من الدهون) لمعرفة انخفاض هرمون التستوستيرون كنسبة مئوية.

وربط الباحثون نتائجهم بدراسات مماثلة أجريت على البشر والفئران، ووجدت أن تناول كميات كبيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة قد يعزز إنتاج هرمون التستوستيرون.

وقال ويتاكر لـ MailOnline: “أفضل الدهون لهرمون التستوستيرون هي الدهون الأحادية غير المشبعة، وبدرجة أقل الدهون المشبعة”.

كما أن الدهون الأحادية غير المشبعة تقلل أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا فإن زيادة الدهون الأحادية غير المشبعة هي طريقة آمنة لزيادة مستويات هرمون التستوستيرون لديك.

وأفضل مصادر الدهون الأحادية غير المشبعة هي زيت الزيتون والأفوكادو والبندق.

لذلك، يمكن للرجال الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض الدهون زيادة استهلاكهم لهذه الأطعمة، لزيادة هرمون التستوستيرون لديهم.

وتشير النتائج إلى أن أوميغا 6 الدهنية المتعددة غير المشبعة الموجودة في الغالب في الزيوت النباتية قد تضر بقدرة الخلايا على إنتاج هرمون التستوستيرون. وذلك لأن الدهون غير المشبعة بدرجة عالية مثل الدهون المتعددة غير المشبعة، تكون أكثر عرضة للأكسدة التي تسبب تلف الخلايا.

وقال ويتاكر: “من النتائج، يبدو أن الدهون المتعددة غير المشبعة هي أسوأ الدهون بالنسبة لهرمون التستوستيرون”.

وتوجد هذه بكميات كبيرة في الزيوت النباتية التي تستخدم غالبا في الأطعمة المصنعة مثل الكعك والبسكويت.

لذلك، من أجل تحسين هرمون التستوستيرون، من الأفضل تجنب هذه الدهون.

وتحتوي اللحوم الحمراء، في الوقت نفسه، على الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المشبعة والزنك، وكلها من المرجح أن تزيد من مستويات هرمون التستوستيرون.

وأوضح ويتاكر: “هناك بعض الحقيقة في الصورة النمطية للرجال الذين يأكلون الكثير من اللحوم الحمراء. اللحوم التي تتغذى على العشب تحتوي على دهون أحادية غير مشبعة أكثر من الدهون المشبعة، لذا فهي طريقة آمنة لزيادة مستويات هرمون التستوستيرون لديك مع عدم زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب”.

وذكر الباحثون أنه يجب إجراء مزيد من البحث على عينة أكبر من الرجال.

وأقروا بأن القيد الرئيسي لدراستهم، التي نُشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الستيرويدية والبيولوجيا الجزيئية، كان العدد المنخفض للدراسات وصغر حجم العينة الإجمالي.

وعلى الرغم من ذلك، يعتقد باحثو Worcester أن فوائد الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون مثل خفض مستويات الكوليسترول في الدم، يجب موازنتها مع الجوانب السلبية المحتملة، مثل انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

وتقليديا، ركزت المبادئ التوجيهية الغذائية على الحد من تناول الدهون، مع المبادئ التوجيهية الحالية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي تحد من تناول الدهون إلى أقل من 35% من إجمالي السعرات الحرارية.

ومع ذلك، مع إجراء المزيد من الأبحاث حول فوائد الأنظمة الغذائية عالية الدهون ومنخفضة الكربوهيدرات، فإن هذه النظرة التقليدية تخضع لمزيد من التدقيق، وفقا لمعدي الدراسة.

وفي السنوات الأخيرة، تبين أيضا أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون تقلل الدهون الثلاثية وتخفض ضغط الدم وتزيد من نسبة الكوليسترول الحميد (المعروف باسم “الكوليسترول الجيد”).

كما أفاد فريق آخر من الباحثين الأمريكيين في وقت سابق من العام، أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة الموجودة في الكعك واللحوم الدهنية، قد يقلل من خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد.

وأضاف ويتاكر: “لا يعتقد الكثير من الباحثين وخبراء التغذية أن الدهون المشبعة تلعب دورا رئيسيا في الإصابة بأمراض القلب، على الرغم من أن الإرشادات الحكومية لا تزال تنصح بالحد من الدهون المشبعة”.