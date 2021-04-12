الشرق يتوّج بطلاً لأندية المملكة للشباب تحت 19 عاما للدرجة الثانية

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توّج فريق الشرق ببطولة أندية المملكة للشباب تحت 19 عاما (الدرجة الثانية) للموسم الرياضي 2020-2021.

وحسم الشرق اللقب بعد فوزه، اليوم على نظيره الوطن بنتيجة 5-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي الأنوار.

وكان فريقا الشرق والوطن صعدا إلى دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2021-2022، بعد الفوز في نصف نهائي بطولة أندية المملكة للشباب تحت 19 عامًا (الدرجة الثانية) على الحزم والجندل على الترتيب.