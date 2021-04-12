توّج فريق الشرق ببطولة أندية المملكة للشباب تحت 19 عاما (الدرجة الثانية) للموسم الرياضي 2020-2021.
وحسم الشرق اللقب بعد فوزه، اليوم على نظيره الوطن بنتيجة 5-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي الأنوار.
وكان فريقا الشرق والوطن صعدا إلى دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2021-2022، بعد الفوز في نصف نهائي بطولة أندية المملكة للشباب تحت 19 عامًا (الدرجة الثانية) على الحزم والجندل على الترتيب.
الشرق يتوّج بطلاً لأندية المملكة للشباب تحت 19 عاما للدرجة الثانية
توّج فريق الشرق ببطولة أندية المملكة للشباب تحت 19 عاما (الدرجة الثانية) للموسم الرياضي 2020-2021.
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