احدث الأخبار

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة وصاروخين باليستيين باتجاه المملكة
أبرز المواد
 الشرق يتوّج بطلاً لأندية المملكة للشباب تحت 19 عاما للدرجة الثانية
أبرز المواد
 اللجنة التنفيذية لمسار المواقع التاريخية الإسلامية والمتاحف تقيّم الأوضاع ميدانيا في مكة المكرمة
أبرز المواد
 دراسة تحذّر من أنظمة غذائية تقلّل مستويات التستوستيرون لدى الرجال .. يعرّضهم لخطر صحي مقلق
أبرز المواد
 فريق طبي بمستشفى صامطة العام ينجح باستئصال ورم ليفي لثلاثينية
منطقة جازان
 وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يكرم مجلس الجمعيات في منطقة الجوف
منطقة الجوف
 الدكتور الحربي يختتم جولاته التفقدية لفروع وزارة الموارد البشرية في محافظات الرياض .
منطقة الرياض
 تطوع الإسكان يحقق أعلى مستهدفات تطوعية في الربع الأول ٢٠٢١
الاقتصاد
 سمو أمير حائل يكرم منسوبي إمارة المنطقة المتقاعدين للعام ١٤٤٢هـ.
منطقة حائل
 الأمير منصور بن محمد يستقبل رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 بالصور .. عشوائية وتزاحم وبيع على الطريق العام.. سوق الأغنام بوادي الدواسر.. أين الرقابة ؟
منطقة الرياض
 منطقة حائل يتسلم شهادة الآيزو لمجلس شباب المنطقة.
منطقة حائل
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة وصاروخين باليستيين باتجاه المملكة

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة وصاروخين باليستيين باتجاه المملكة

أبرز المواد
الشرق يتوّج بطلاً لأندية المملكة للشباب تحت 19 عاما للدرجة الثانية

الشرق يتوّج بطلاً لأندية المملكة للشباب تحت 19 عاما للدرجة الثانية

أبرز المواد
اللجنة التنفيذية لمسار المواقع التاريخية الإسلامية والمتاحف تقيّم الأوضاع ميدانيا في مكة المكرمة

اللجنة التنفيذية لمسار المواقع التاريخية الإسلامية والمتاحف تقيّم الأوضاع ميدانيا في مكة المكرمة

أبرز المواد
دراسة تحذّر من أنظمة غذائية تقلّل مستويات التستوستيرون لدى الرجال .. يعرّضهم لخطر صحي مقلق

دراسة تحذّر من أنظمة غذائية تقلّل مستويات التستوستيرون لدى الرجال .. يعرّضهم لخطر صحي مقلق

أبرز المواد

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة وصاروخين باليستيين باتجاه المملكة

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة وصاروخين باليستيين باتجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=971548
المناطق - الرياض

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة مفخخة، وصاروخين باليستيين اتجاه مدينتي جازان وخميس مشيط ,في اعتداء إرهابي ممنهج ومتعمد لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأشادت وزارة الخارجية ببسالة وجاهزية قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن في اتخاذ التدابير والإجراءات الصارمة من أجل التصدي لهذه الاعتداءات الآثمة، وجهودهم الحثيثة في اعتراض وتدمير هذه الهجمات الإرهابية، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

روابط ذات صلة

الشرق يتوّج بطلاً لأندية المملكة للشباب تحت 19 عاما للدرجة الثانية

الشرق يتوّج بطلاً لأندية المملكة للشباب تحت 19 عاما للدرجة الثانية
اللجنة التنفيذية لمسار المواقع التاريخية الإسلامية والمتاحف تقيّم الأوضاع ميدانيا في مكة المكرمة

اللجنة التنفيذية لمسار المواقع التاريخية الإسلامية والمتاحف تقيّم الأوضاع ميدانيا في مكة المكرمة
دراسة تحذّر من أنظمة غذائية تقلّل مستويات التستوستيرون لدى الرجال .. يعرّضهم لخطر صحي مقلق

دراسة تحذّر من أنظمة غذائية تقلّل مستويات التستوستيرون لدى الرجال .. يعرّضهم لخطر صحي مقلق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*