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تدشّين الخدمة الإلكترونية لمعرفة الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي وسطحه وساحاته

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تدشّين الخدمة الإلكترونية لمعرفة الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي وسطحه وساحاته

تدشّين الخدمة الإلكترونية لمعرفة الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي وسطحه وساحاته
http://almnatiq.net/?p=971551
المناطق - الرياض

دشّن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري الخدمة الإلكترونية لمعرفة الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي وسطحه وساحاته.
واطلع الخضيري على البرنامج الإلكتروني الذي يبين الحالة الاستيعابية للمسجد النبوي؛ وذلك للتسهيل على قاصدي المسجد النبوي في معرفة حالة الإشغال قبل قدومهم لأداء الصلوات في المسجد النبوي.
وأكد أن الوكالة تسعى من خلال خطتها الاستثنائية إلى سلامة زوّار المسجد النبوي، وتنظيم المصليات، وأن تكون حركة الحشود في انسيابية وسهولة في عملية الدخول والخروج من المسجد النبوي وسطحه وساحاته، وأن تكون الطاقة التشغيلية وفق الخطة المعدة لذلك.
وأشاد الخضيري بحرص ودعم ولاة الأمر – حفظهم الله – على التسهيل والتيسير على زوّار المسجد النبوي؛ ليؤدوا عباداتهم بكل راحة واطمئنان, منوهاً بالمتابعة الدائمة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس .

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