أتليتيكو يتعادل مع بيتيس ويتعرض للمزيد من الإصابات

المناطق - وكالات

عاد أتليتيكو مدريد إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد التعادل خارج أرضه 1-1 مع ريال بيتيس، لكنه فقد المزيد من اللاعبين بسبب الإصابات، لتتعرض آماله في حصد اللقب لضربة.

وبدأ فريق المدرب دييجو سيميوني بشكل مثالي عندما سجل يانيك كاراسكو في المرمى الخالي في الدقيقة الخامسة، لكن بيتيس أدرك التعادل بتسديدة قوية من كريستيان تيو في الدقيقة 20.

وفقد أتليتيكو أغلى لاعب في تاريخ النادي جواو فيلكس والظهير الأيمن كيران تريبيير بسبب الإصابة في الشوط الثاني، لينضم هذا الثنائي لقائمة الغائبين التي تضم أيضا لويس سواريز وتوماس يمار والمهاجم المنضم حديثا موسى ديمبلي.

وكان أتليتيكو محظوظا في عدم استقبال هدف آخر حيث سيطر بيتيس على فترات طويلة من الشوط الثاني وأهدر عدة فرص للتقدم في النتيجة.

لكن أتليتيكو لم يكن بعيدا عن خطف الانتصار وحصل أنخيل كوريا على فرصتين قرب النهاية لكن الحارس كلاوديو برافو تألق في الدفاع عن مرماه في الوقت بدل الضائع.

واستعاد أتليتيكو القمة برصيد 67 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد ونقطتين عن برشلونة قبل ثماني جولات من النهاية. وكان ريال حامل اللقب تفوق 2-1 على برشلونة في مباراة قمة مساء يوم السبت.