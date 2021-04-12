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مواجهة دامية مع مسلح في هاواي والشرطة تبحث عن الدوافع

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http://almnatiq.net/?p=971557

ذكرت قناة تلفزيونية محلية أن رجلا مسلحا كان قد أطلق أعيرة نارية عبر باب غرفة في فندق فاخر بولاية هاواي الأميركية تحصن داخلها عُثر عليه ميتا متأثرا بجروح ناجمة عن إطلاقه النار على نفسه بعد مواجهة دامت قرابة عشر ساعات مع الشرطة.

وقالت قناة (كيه.إتش.أو.إن2) الإخبارية نقلا عن الشرطة إن فندق كاهالا في هونولولو بهاواي مغلق منذ السادسة من مساء السبت (بالتوقيت المحلي) بينما أُبلغ النزلاء بالاحتماء في أماكنهم بعدما تحصن مسلح داخل غرفة بالفندق ثم أطلق عدة أعيرة نارية عبر الباب.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من متحدثة باسم إدارة الشرطة.

وقال الكابتن بالشرطة برايان لينش للصحفيين بينما كانت المواجهة لا تزال دائرة “لحسن الحظ لم يكن حارس الأمن واقفا أمام الباب… تمكنت وحدات التدخل السريع من احتواء التهديد”.

وذكرت قناة (كيه.إتش.أو.إن2) أن فريقا من قوات التدخل السريع دخل الغرفة التي كان يتحصن بها المسلح في نحو الثالثة والنصف صباحا وعثر عليه ميتا.

وقالت القناة إنه لا توجد إصابات أخرى وإن المسؤولين لا يزالون يبحثون عن الدافع وراء إطلاق النار. ويعتقد المسؤولون بأن المشتبه به كان يخدم في الجيش.

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