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فرنسا.. تسريع التطعيم بتمديد “الفترة الفاصلة”

فرنسا.. تسريع التطعيم بتمديد “الفترة الفاصلة”
http://almnatiq.net/?p=971559
المناطق - وكالات

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن بلاده ستمدد الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاحات الوقاية من فيروس كورونا التي تعتمد على جزيء الحمض النووي الريبي (إم.آر.إن.إيه) من أربعة أسابيع إلى ستة اعتبارا من الرابع عشر من أبريل.

وجاء القرار بهدف تسريع حملة التطعيم الجارية حاليا.

وكانت أكبر هيئة صحية في فرنسا نصحت في يناير بفترة ستة أسابيع فاصلة بين الجرعتين من أجل توسيع الإمدادات، إلا أن الحكومة قالت وقتها إنها لا تملك بيانات كافية بشأن مدى فعالية اللقاحات، مع الفترة الفاصلة الأطول.

لكن الوزير قال إن فرنسا بوسعها القيام بذلك الآن، لأنها تحصن مجموعة عمرية أصغر.

وقال الوزير “هذا سيتيح لنا تطعيم المزيد بوتيرة أسرع دون تقليل الحماية”.

وأقرت فرنسا استخدام لقاحي فايزر-بيونتك ومودرنا اللذين يعتمدان على تكنولوجيا الحمض النووي الريبي (إم.آر.إن.إيه).

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