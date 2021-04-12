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أول محطة متنقلة لتموين السيارات في مصر

أول محطة متنقلة لتموين السيارات في مصر
http://almnatiq.net/?p=971568
المناطق - وكالات

في تطور مهم، تم لأول مرة تشغيل أولى المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، التي تعد إحدى الوسائل المتطورة التي بدأ قطاع البترول تشغيلها لتيسير خدمات تموين السيارات العاملة بالغاز الطبيعي .

ووفق ما نشر حساب رئاسة مجلس الوزراء، تتميز المحطات المتنقلة بجاهزيتها لتموين السيارات وقدرتها علي الوصول بالخدمة للأماكن التي لا تتواجد بها شبكات الغاز الطبيعي.

وكذلك الاستفادة بها في مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف، وكذلك في حالات الطوارئ أو الصيانة للمحطات والشبكات. كما أن ما تتميز به من قدرات علي نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5000 متر مكعب يجعلها قابلة للاستخدام في امداد المنشآت الصناعية والتجارية.

ويتم تغذية هذه السيارات من أقرب شبكة للغاز.

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