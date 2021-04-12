“الموارد البشرية” توضح أسباب ارتفاع أسعار الاستقدام

المناطق - الرياض:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عوامل ارتفاع الأسعار تضمنت، جائحة كورونا واشتراط الدخول والحجز في بلد الاستقدام لمدة 14 يوماً قبل السماح لهم بالفحص الثاني والمغادرة للمملكة، بالإضافة لارتفاع أسعار تذاكر الطيران بما يعادل الضعف، وكذلك ارتفاع تكلفة القيمة المضافة.

كما اشتملت عوامل ارتفاع الأسعار أيضاً، اشتراط فحص الـ “بي سي أر” قبل الدخول لبعض العواصم من القرى والمناطق الريفية، وعدم القدرة على الاستقدام من مدن معينة في بعض الدول بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن الفرق الرقابية التابعة لها مستمرة في مراقبة أسعار شركات ومكاتب الاستقدام وتعمل على رصد أي مخالفات بهذا الشأن، مشيرةً إلى أنها تهتم بجميع الاقتراحات التي تعمل على تحسين هذا القطاع.

وفقًا لـ “عكاظ”