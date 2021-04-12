تعرف على خطوات إصدار تصريح لزيارة قبر الرسول ﷺ عبر “توكلنا”

المناطق - الرياض:

أعلن تطبيق “توكلنا” عن 6 خطوات لإصدار تصريح بزيارة قبر الرسول ﷺ في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

وأوضح التطبيق أن الخطوات تتمثل في التوجه إلى الخدمات والضغط على إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة، وبعدها تحديد تصريح زيارة قبر الرسول ﷺ، ومن ثم تحديد اسم الزائر أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.

كما تضمنت الخطوات أيضاً تحديد الوقت والتاريخ، وتحديد نقطة الدخول ومدينة القدوم ومن ثم اختيار الموافقة على الإقرار، وأخيراً بالإمكان استعراض التصريح.