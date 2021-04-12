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مختص تغذية يحذر من هذه العادات في رمضان

مختص تغذية يحذر من هذه العادات في رمضان

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مختص تغذية يحذر من هذه العادات في رمضان

مختص تغذية يحذر من هذه العادات في رمضان
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المناطق - الرياض:

أوصى مُختص في شؤون الغذاء والتغذية، بتجنب بعض العادات السيئة خلال تناول الطعام في شهر رمضان، داعياً إلى الابتعاد عن تناول المقليات واللحوم بكثرة.

وقال المُختص بشؤون الغذاء الدكتور إبراهيم العريفي، إن البعض يتبع عادات خاطئة خلال رمضان بينها تناول المشروبات والعصائر المُصنعة والكثير من السكريات واللحوم والدهون، الأمر الذي يزيد من نسبة الكوليسترول ويُضعف المناعة.

وأوضح العريفي، أنه يجب أن تكون نسبة الخضار في وجبة الإفطار 80% واللحوم 20% فقط، إلى جانب زيادة تناول السلطات والسمك والدجاج عن اللحوم والدهون.

ولفت إلى أهمية زيادة تناول الماء والعصير الطبيعي والتدرج في تناول الطعام من خلال تقسيم الوجبات من الإفطار وحتى السحور، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بعد صلاة التراويح.

وأفاد بأن النظام الغذائي الصحي في شهر رمضان يختلف من شخص لآخر حسب حالته الصحية، مبيناً أن التغذية الصحية في رمضان يجب أن تُستغل في نزع السموم وراحة البدن والتخلص من الخلايا الخبيثة.

وفقًا لـ “الإخبارية”

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