احدث الأخبار

جامعة الملك سعود توضح آلية إجراء الاختبارات النهائية للمقررات النظرية
أبرز المواد
 “التخصصات الصحية” ومجموعة “سليمان الحبيب” تتفقان على التعاون في مجال التدريب
أبرز المواد
 أمانة الرياض توضح أبرز الإجراءات الوقائية خلال رمضان
أبرز المواد
 تسع منظمات أفريقية تطالب بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة
أبرز المواد
 مختص تغذية يحذر من هذه العادات في رمضان
أبرز المواد
 استشاري يُقدم مجموعة نصائح لمرضى السكري لاتباعها خلال رمضان
أبرز المواد
 تعرف على خطوات إصدار تصريح لزيارة قبر الرسول ﷺ عبر “توكلنا”
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” توضح أسباب ارتفاع أسعار الاستقدام
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على سبع مناطق
أبرز المواد
 لماذا يحذر البنك المركزي المغربي من الاستثمار في بتكوين؟
أبرز المواد
 بعد العرض الإثيوبي.. مصر تؤكد: لن نسمح بحدوث أزمة مياه
أبرز المواد
 فرنسا.. تسريع التطعيم بتمديد “الفترة الفاصلة”
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

جامعة الملك سعود توضح آلية إجراء الاختبارات النهائية للمقررات النظرية

جامعة الملك سعود توضح آلية إجراء الاختبارات النهائية للمقررات النظرية

أبرز المواد
“التخصصات الصحية” ومجموعة “سليمان الحبيب” تتفقان على التعاون في مجال التدريب

“التخصصات الصحية” ومجموعة “سليمان الحبيب” تتفقان على التعاون في مجال التدريب

أبرز المواد
أمانة الرياض توضح أبرز الإجراءات الوقائية خلال رمضان

أمانة الرياض توضح أبرز الإجراءات الوقائية خلال رمضان

أبرز المواد
تسع منظمات أفريقية تطالب بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة

تسع منظمات أفريقية تطالب بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة

أبرز المواد

جامعة الملك سعود توضح آلية إجراء الاختبارات النهائية للمقررات النظرية

جامعة الملك سعود توضح آلية إجراء الاختبارات النهائية للمقررات النظرية
http://almnatiq.net/?p=971609
المناطق - الرياض:

أعلنت جامعة الملك سعود، أن إجراء الاختبارات النهائية للمقررات النظرية لطلاب وطالبات الجامعة للفصل الدراسي الثاني سيتم “عن بُعد”، باستثناء المواد والمقررات العملية والسريرية.

وبينت الجامعة، أن ذلك جاء حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وبناءً على التقارير اليومية التي تصدر عن وزارة الصحة بخصوص عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في منطقة الرياض، وبناء على ما رأته لجنة مكافحة الأوبئة بالجامعة.

وأبرزت أنه تقرر أن تكون الاختبارات النهائية للمقررات العملية والسريرية للطلاب والطالبات حضوريًا مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، في حين تكون جميع الاختبارات النهائية للمقررات النظرية عن بعد.

وكان المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، قد أوضح خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس “كورونا”، أن الاختبارات في التعليم الجامعي في الأصل تكون عن بعد، ما لم تستثنِ الجامعات ما تراه وفق ما تقره المجالس العلمية واللجان لأهمية تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية وفق الدليل الاسترشادي الذي أصدرته الوزارة.

روابط ذات صلة

“التخصصات الصحية” ومجموعة “سليمان الحبيب” تتفقان على التعاون في مجال التدريب

“التخصصات الصحية” ومجموعة “سليمان الحبيب” تتفقان على التعاون في مجال التدريب
أمانة الرياض توضح أبرز الإجراءات الوقائية خلال رمضان

أمانة الرياض توضح أبرز الإجراءات الوقائية خلال رمضان
تسع منظمات أفريقية تطالب بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة

تسع منظمات أفريقية تطالب بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*