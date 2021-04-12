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ألمانيا تتخطى حاجز الـ 3 ملايين إصابة بكوفيد-19

ألمانيا تتخطى حاجز الـ 3 ملايين إصابة بكوفيد-19
http://almnatiq.net/?p=971617
المناطق - وكالات:

تخطى عدد الإصابات بكوفيد-19 في ألمانيا عتبة الثلاثة ملايين وفقا للأرقام التي نشرها الاثنين مركز مكافحة الأمراض التابع لمعهد روبرت كوخ. وقال المعهد إن العدد الإجمالي للإصابات بات يبلغ الآن 3,011,513، سجّلت 13245 منها في اليوم السابق، مع وجود 78,452 وفاة. 

وبلغ معدّل الإصابات على الصعيد الوطني نسبة لعدد السكان في الأيام السبعة الأخيرة 136,4 لكل مئة ألف شخص.

 ولفتت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في تصريحات أمام نواب من حزبها المحافظ أدلت بها خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أنها تفضّل فرض تدابير عزل مشددة على مستوى البلاد لمدة وجيزة. 

ويهدف ذلك إلى السيطرة على الموجة الثالثة للوباء التي تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات رغم القيود المفروضة أساسا. وسعت حكومتها لتشديد قوانين احتواء كوفيد في البلاد الثلاثاء لتتمكن من فرض إجراءات إغلاق في البلد بأكمله وحظر تجول ليلي وإن قوبل الأمر بمعارضة من سلطات المقاطعات.

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