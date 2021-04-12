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إحباط هجوم إرهابي استهدف مركز بيانات أمازون في أمريكا

إحباط هجوم إرهابي استهدف مركز بيانات أمازون في أمريكا
http://almnatiq.net/?p=971626

أعلنت تقارير أمريكية أنه جرى إلقاء القبض على شخص وصف بأنه يميني متطرف خطط لتفجير مركز البيانات الخاصة بشركة أمازون الأمريكية العملاقة.

وقالت التقارير إن مكتب التحقيقات الفدرالي ألقى القبض على رجل من تكساس يدعى سيث آرون بندلي خطط لتفجير مركز بيانات أمازون AWS في محاولة لإيقاف نحو 70% من شبكة الإنترنت وإسقاط السلطة في الولايات المتحدة.

ووفقًا للتقارير، حاول الرجل الحصول على عبوة ناسفة من عميل سري لمكتب التحقيقات الفدرالي بقصد تدمير منشأة خدمات أمازون ويب في فرجينيا.

وأوضح بريراك شاه القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من تكساس، أن رجلا من ويتشيتا فولز، خطط لتفجير مركز بيانات في فرجينيا، واتهم بمحاولة خبيثة لتدمير مبنى بالمتفجرات.

وفاخر المتهم بالمشاركة في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير وأراد تفجير مركز بيانات أمازون لأنه يعتقد أنه يقدم خدمات لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية والوكالات الفدرالية الأخرى.

ووجهت وزارة العدل إلى الرجل تهمة محاولة تدمير مبنى مركز بيانات أمازون بالمتفجرات، وفي حالة إدانته، سيواجه ما يصل إلى 20 عاما في السجن.

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