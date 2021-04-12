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وزير المالية يؤكد استمرار المملكة في توفير ما يلزم لتسريع عملية التعافي للاقتصاد

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وزير المالية يؤكد استمرار المملكة في توفير ما يلزم لتسريع عملية التعافي للاقتصاد

وزير المالية يؤكد استمرار المملكة في توفير ما يلزم لتسريع عملية التعافي للاقتصاد
http://almnatiq.net/?p=971630
المناطق - الرياض:

أكد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، أن المملكة مستمرة في توفير ما يلزم لتسريع عملية التعافي للاقتصاد السعودي.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، وقال الجدعان: إن السعودية لديها أسس اقتصادية قوية مكنتها جنباً إلى جنب مع تدابير الاحتواء والدعم القوية والواسعة النطاق لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وأشار إلى دعم المملكة لاقتراح تخصيص صندوق النقد الدولي لحقوق سحب خاصة جديدة بقيمة 650 مليار دولار لزيادة الاحتياطات.

كما أعلن عودة انتعاش الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من العام الماضي بعد عودة النشاط الاقتصادي، والتحسن الملحوظ في القطاع غير النفطي وتراجع معدل البطالة وسط السعوديين الذكور والإناث على حد سواء.

وشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية استرشاداً برؤية المملكة 2030 والمبادرات البيئية الحديثة، وهما «مبادرة السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» لتحقيق نمو مستدام.

وأفاد بأن المملكة لديها أُسس اقتصادية قوية مكنتها جنباً إلى جنب مع تدابير الاحتواء والدعم القوية والواسعة النطاق لمواجهة تداعيات الجائحة، وعلى أهمية تركيز الجهود والأعمال على إدارة مخاطر الديون لمساعدة البلدان على معالجة مواطن الضعف لا سيما في الدول منخفضة الدخل.

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