أمانة القصيم تنهي صيانة٤٥٠ ألف متر مربع من طرق وشوارع بريدة

المناطق - القصيم:



بهدف رفع كفاءة حالة الطرق والشوارع بمدينة بريدة، أنهت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة منطقة القصيم خلال الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢١، صيانة الطبقة الاسفلتية لأكثر من (100) طريق وشارع بمدينة بريدة على مساحة إجمالية تجاوزت (451) ألف متر مربع .



كما أجرت إدارة التشغيل والصيانة، تأهيل الأرصفة على مساحة (20) ألف متر مربع موزعة على (10) مواقع متفرقة، وتضمنت أعمال الصيانة تنفيذ وإعادة الدهانات الأرضية والتخطيط بطول حوالي (٢٠) ألف متر طولي، كما عملت أمانة منطقة القصيم على استبدال عيون القطط بدهانات ارضيه بسماكة عالية لتنبيه وتحذير قائد المركبة دون التأثير على حركة المركبات.



يأتي هذا ضمن خطة العمل التي تنفذها الأمانة لصيانة وتأهيل الطرق الرئيسية وشوارع الأحياء.