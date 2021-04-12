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الخارجية المصرية تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسؤول

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الخارجية المصرية تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسؤول

الخارجية المصرية تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسؤول
http://almnatiq.net/?p=971640
المناطق - القاهرة:

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري أمس الأحد، أن بلاده ستتخذ “الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها المائي ضد أي تحرك غير مسؤول من إثيوبيا في ملف سد النهضة”.

وقال شكري في تصريحات لبرنامج “القاهرة والناس” إن الانتقاص من حقوق مصر المائية “يعتبر عملًا عدائيًا، وهناك أسلوب في القانون الدولي للتصدي للعمل العدائي وهو متدرج يبدأ بإجراءات دبلوماسية وسياسية وتدخل أطراف يمكن أن يكون لها ثقل في المشهد، وينتهي بالعزيمة والإرادة واتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا، مشيرًا إلى أن الخيارات حينها كلها ستكون مطروحة.

يذكر ان تصريح وزير الخارجية بمصر، جاء بعد تحذير الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في الأسبوع الماضي، بعد فشل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، في كينشاسا، من تأثر استقرار المنطقة برد فعل مصر على أي مساس بإمداداتها من المياه” التي وصفها بـ ”الخط الأحمر”.

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