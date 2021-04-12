جامعة عفت تُكرم نجوم مهرجان “شوريل” السينمائي

المناطق- تبوك - فايز السميري:

اُختتم مهرجان “شوريل 2021 ” لأفلام الطالبات في جدة، أمس الأحد، حيث أقامت الجامعة ممثلة في مدرسة الفنون السينمائية في جامعة عفت حفل تكريم لمنظمي وشركاء نجاح هذا المهرجان في دورته الثامنة، والذي أقيمت دورته الأخيرة الأسبوع الماضي عن بعد تماشياً مع الإجراءات الاحترازية.



وجرى خلال الحفل الذي أُقيم بحضور ورعاية رئيسة الجامعة الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل، التي كرًمت الطالبات والأساتذة والجهات الراعية والمشاركة ووسائل الإعلام وسلمتهم شهادات التقدير لإسهامهم في إنجاح الدورة الأخيرة لمهرجان عفت السينمائي.



وشهد الحفل تكريم المخرج ورائد العمل السينمائي والمسرحي الدكتور عمر الجاسر، الأمين العام المساعد للاتحاد العام للفنانين العرب، والأستاذ حمزة الغبيشي، مدير الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمنطقة الغربية، بالإضافة لعدد من الصحافيين والإعلاميين السعوديين والعرب.



وحظيت دورة المهرجان الأخيرة باهتمام جماهيري وإعلامي لافت، حيث جرى تقديم عروض لأفلام من إنتاج طالبات مدرسة الفنون السينمائية بالجامعة بالإضافة لأفلام من طالبات مدرسة الفنون في جامعة نيويورك، الشريك الأكاديمي لجامعة عفت، بالإضافة لعقد ندوة حول صانعات الأفلام السعوديات، والتي شارك فيها كل من الفنانة فاطمة البنوي، والمخرجتين هند الفهاد ومها السعاتي، كما جرى تقديم عدة ورشات سينمائية من تقديم أساتذة جامعة نيويورك، كان أحدها عن كتابة السيناريو السينمائي بقيادة الحائزة على الأوسكار في الأفلام الوثائقية المخرجة كارول ديسنجر، والتي أهدت جائزتها بشكل رمزي لطالبات جامعة عفت على حسن تنظيمهن للمهرجان، الذي حظي بإقبال جماهيري واسع.



وذكرت الدكتورة هيفاء جمل الليل أن المهرجان بدء حثيثاً منذ 2014 في النمو والتطور ليأخذ موقعه بين فاعليات السينما في المملكة، حتى قبل افتتاح دور السينما بشكل رسمي، مما أدى إلى تشجيع طالباتنا في مدرسة السينما على اكتشاف طاقاتهن الإبداعية وإمكاناتهن في التواصل مع الجمهور العريض من المحترفين والمتفرجين من حضور الشوريل، والذي حرص منظموه على استقطاب ممثلي الإنتاج السينمائي والإعلامي العربي والعالمي لحضور فاعلياته والتعرف بالإنتاج السعودي بأيدي طالباتنا وخريجاتنا، وكان من ضمنهم الأستاذ أسامة هيكل وزير الإعلام المصري ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، بالإضافة لشركائنا في جامعة نيويورك ومعهد السينما في القاهرة، ومبدعي السينما في الخليج العربي.



يذكر أن مدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت قد تأسست سنه 2013 تحت مسمى قسم الإنتاج المرئي والرقمي، لتكون أول مدرسة في المملكة مختصة بتدريس صناعة الأفلام والإخراج السينمائي والرسوم المتحركة، وقد تخرجت أول دفعاتها في 2017، وحصلت على الاعتماد الأكاديمي الكامل من لهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم في 2021 كأول مدرسة سينما في الشرق الأوسط تحوز الاعتماد الوطني.