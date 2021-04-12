عمادة تقنية المعلومات بجامعة القصيم تفوز باعتماد (ISO) الدولي

المناطق - القصيم:

حصلت عمادة تقنية المعلومات بجامعة القصيم، على شهادات الاعتماد الدولي (ISO) لثلاثة أنظمة هي: إدارة نظام خدمات تقنية المعلومات، وإدارة نظام أمن المعلومات، وإدارة نظام استمرارية الأعمال، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وذلك عقب إتمام عمليات التدقيق الداخلي والخارجي بأقسام ووحدات العمادة من قبل الجهة المانحة للشهادة، حيث يعتبر حصول عمادة تقنية المعلومات على شهادات الاعتماد الدولي لأكثر من مرة تتويجا لجهودها المستمرة في تقديم أبرز الخدمات والحلول التقنية في الجامعة.

ويأتي هذا الإنجاز في ضوء اهتمام ووعي قادات ومنسوبي العمادة بأهمية تحقيق الجودة والحصول على الاعتمادات الدولية والمحلية، وتأكيدا على دور العمادة في رفع اسم جامعة القصيم إلى مصاف الجامعات العالمية والمحلية، وبدعم ومتابعة من معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس الجامعة.

وتعتبر إدارة نظام خدمات تقنية المعلومات ISO 20000 معيارًا دوليًا في جودة إدارة خدمات تقنية المعلومات، حيث إن هذا المجال واحد من المجالات التي يتم التركيز عليها في الخطط الاستراتيجية لتحسين أداء الخدمات المقدمة للمستفيدين ورفع مستوى تقنية المعلومات لإرضاء المستفيد، كما تعد إدارة نظام أمن المعلومات ISO 27001 معيارًا دوليًا أساسيًا في كيفية وضع نظام إدارة أمن المعلومات بشكل معتمد وتطبيقه والحفاظ عليه وتحسينه باستمرار، مما يسمح بالحفاظ على البيانات الحساسة والسرية بشكل آمن والتقليل من احتمال الوصول إليها بشكلٍ غير قانوني أو بدون إذن كما يسمح بإدارة المخاطر الأمنية واسترداد المعلومات وتقليل الخروقات الأمنية.

كما تعتبر إدارة نظام استمرارية الأعمال ISO 22301 معيارًا دوليًا يُمكّن المنظمات من تحديد الطرق اللازمة لضمان استمرارية العمل من خلال وضع خطط استباقية وردود الفعل، وتسخير الموارد الإضافية وتنفيذها لمساعدة المنظمات على تجنب الأزمات والكوارث قبل حدوثها والتعافي السريع منها حال وقوعها.