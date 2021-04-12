انخفاض أسعار النفط وبرنت يسجل 62.62 دولارًا للبرميل

سجلت أسعار النفط تراجعًا خلال تعاملات الاثنين، وسط مخاوف من تباطؤ تعافي مستويات الطلب على الخام عالميًّا في ظل زيادة إصابات “كورونا” في بعض المناطق.

وعلى الرغم من أن عمليات التطعيم مستمرة في الولايات المتحدة، وتراجع أعداد الإصابات الجديدة في بعض المناطق في أوروبا مع تشديد إجراءات الإغلاق؛ فإن الهند تسجل إصابات جديدة بمستويات قياسية، كما أن بعض المناطق في آسيا تشهد زيادات كبيرة في عدد المصابين؛ وفقًا لوكالة “رويترز”.

وقال رئيس استراتيجيات السوق لدى “أكسي” Axi “ستيفن إينس”: إن ذلك الوضع سيواصل التأثير سلبًا على توقعات السفر عالميًّا، بحسب وكالة “رويترز”.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يونيو بنحو 0.5% إلى 62.62 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو 0.7% مسجلة 58.93 دولارًا للبرميل.