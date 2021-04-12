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أمانة عسير تتيح التقديم على طلبات خدمة الكهرباء بدون صكوك في أبها وخميس مشيط

أمانة عسير تتيح التقديم على طلبات خدمة الكهرباء بدون صكوك في أبها وخميس مشيط

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أمانة عسير تتيح التقديم على طلبات خدمة الكهرباء بدون صكوك في أبها وخميس مشيط

أمانة عسير تتيح التقديم على طلبات خدمة الكهرباء بدون صكوك في أبها وخميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=971671
المناطق - عسير:

دشنت أمانة منطقة عسير خدمة التقديم على طلبات الكهرباء بدون صكوك، وذلك عبر الدخول للبوابة الإلكترونية لأمانة المنطقة، وذلك في مدينتي أبها وخميس مشيط.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن استقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل التي بدون صكوك سيتم إلكترونيًا، مضيفاً أن التدشين بدأ بعد أن استكملت أمانة المنطقة بعض الإجراءات النظامية التي تأتي ضمن هذا النطاق، مشيرًا إلى أن هناك مكاتب هندسية معتمدة فيما يخص الرفع المساحي، مؤكدًا أن الرفع المساحي أحد اشتراطات توصيل الكهرباء للمنازل بدون صكوك.

وأضاف الحميدي أن الخدمة بدأت في مدينتي أبها وخميس مشيط لإيصال الخدمات إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، مفيدًا أنه تم الانتهاء من أتمتة إجراءات طلب الخدمة عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال استقبال طلبات المواطنين وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة لذلك وإرفاق المستندات الرسمية، لافتًا إلى أنه لن تكون هناك مراجعة من قبل مقدم الطلب توافقا مع التحول الرقمي وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية.

رابط التقديم: https://ars.gov.sa/

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