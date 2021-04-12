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عن خيانة الوطن.. قصيدة جديدة للشاعر السناني بعنوان “يبقى نهارك يعمي عيون ظلماه”

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عن خيانة الوطن.. قصيدة جديدة للشاعر السناني بعنوان “يبقى نهارك يعمي عيون ظلماه”

عن خيانة الوطن.. قصيدة جديدة للشاعر السناني بعنوان “يبقى نهارك يعمي عيون ظلماه”
http://almnatiq.net/?p=971672
المناطق - بريدة:

تفاعل الشاعر عبدالعزيز السناني مع بيان وزارة الدفاع السعودية بتنفيذ حكم القتل بحق ثلاثة جنود من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى، وذلك بتغريده بأبيات شعرية على حسابة في تويتر أرسلها كالصواعق على من خان الوطن ونقض الميثاق ومد يده للعدو، وهي من أجمل الكلمات التي تحكي قصص خيانة الوطن، والتي من خلالها توقظ المشاعر الوطنية، وتجعلنا نقف في وجه كل من يعادي وطننا الغالي، فلا يوجد أغلى من الوطن حتى ندافع عنه بكل كرامة، وقال الشاعر:

ذاك المواطن مات من دون أرضه 

وهذا يبي يغتال  أرضه بياديه 

فرق الفكر والدين طوله وعرضه 

هذا الوطن.. ربي من الغدر حاميه 

وأضاف في تغريدة أخرى:

لا ياوطن.. حنا  ثراك ونخيلك 

لاتبكي  عيونك   عقوق    ومجافاه  

لابد شمسك   تحرق أقدام   ليلك 

ويبقى نهارك  يعمي عيون   ظلماه 

وقال السناني إن الشعر من أفضل وسائل التعبير عن المشاعر بجميلها وأصعبها ألماً، وخيانة الوطن من أقسى الأحاسيس التي تمر بها الشعوب، حيث تختلف كلمة الخيانة بحسب أحداثها وشخوصها وأماكنها لكنها تتفق على أمر واحد أن الخائن يبيع قيمته كإنسان من أجل مقابل ما، وفي أغلب الأحوال ما يبيعه الخائن إما شرف أو ذمة أو دين أو وطن، ولا شيء يبرر خيانة الوطن، ولا عذر للخائن في خيانة وطنه، حتى من تخون وطنك لمصلحتهم، ستجدهم أكثر الناس احتقارا لك وعدم ثقة بك فمن يبيع وطنه سيبيع كل أوطان الأرض. 

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