مختبر أمانة الجوف يفحص 220 عينة في أسبوع

المناطق - الجوف:

يواصل مختبر أمانة الجوف حملته الرقابية على أسواق الخضار واللحوم للتأكد من سلامتها وتطبيق الاشتراطات الصحية والحصول على شهادات صحية، وذلك عبر المختبر المتنقل والثابت.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن عدد الجولات التي نفذها المختبر خلال أسبوع، بلغ عدد العينات المفحوصة 220 عينة أسفرت عن وجود 13 عينات غير سليمة ومخالفة 7 منشآت غذائية.

وأكد الحموان مواصلة وتكثيف هذه الجولات الرقابية للتأكد من خلو الأسواق من المخالفات حرصاً على سلامة الجميع، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة قد يرصدونها على رقم البلاغات 940 على مدار الساعة.