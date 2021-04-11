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350 جولة رقابية للتأكد من توفر السلع الرمضانية ومراقبة أسعارها بمنطقة الجوف

350 جولة رقابية للتأكد من توفر السلع الرمضانية ومراقبة أسعارها بمنطقة الجوف

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350 جولة رقابية للتأكد من توفر السلع الرمضانية ومراقبة أسعارها بمنطقة الجوف

350 جولة رقابية للتأكد من توفر السلع الرمضانية ومراقبة أسعارها بمنطقة الجوف
http://almnatiq.net/?p=971681
المناطق - الجوف

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الأيام الثلاثة الماضية 350 جولة رقابية على الأسواق والمتاجر التموينية؛ للتأكد من توفر السلع الرمضانية ومراقبة أسعارها.
وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي أن الفرق الميدانية قامت بالجولات؛ للتأكد من توفر السلع الأساسية والسلع الرمضانية والتأكد من أسعارها، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا والحرص على تطبيقها كاملة ،وستُطبق المخالفات بحق كل من يتهاون.
وبين الرويلي أن الجولات شملت جميع محطات تعبئة الوقود بالمنطقة والمحافظات التابعة لها؛ للتأكد من توفر الوقود بأنواعه ، وتوزيع بروشورات و منشورات تحتوي معلومات تعريفية عن الفترة التصحيحة للتستر التجاري بأكثر من خمس لغات على مداخل المولات و المحلات التجارية بالمنطقة.

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