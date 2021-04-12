أمير الجوف يجتمع بالوكلاء والمحافظين ويؤكد على متابعة أداء الأجهزة الحكومية

المناطق - الجوف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، على الاستعداد التام في كافة المحافظات والمراكز التابعة لاستقبال شهر رمضان المبارك .

جاء ذلك خلال ترؤس سموه عبر الاتصال المرئي اليوم ، الاجتماع الثاني والعشرون للوكلاء والمحافظين بالمنطقة .

وشدد سموه خلال الاجتماع على الدور الهام للمحافظين ورؤساء المراكز ، في الإشراف المباشر ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية وسير العمل فيها بما يضمن إنجاز الأدوار المناطة بها، والمتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا .

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، حيث تم التنويه بمواصلة تكثيف التوعية الإعلامية بين أفراد المجتمع ، ومراقبة التجمعات والحد منها للوقاية من كورونا .

وفي نهاية الاجتماع تم اتخاذ عدد من التوصيات .