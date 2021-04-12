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أمير الجوف يجتمع بالوكلاء والمحافظين ويؤكد على متابعة أداء الأجهزة الحكومية

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أمير الجوف يجتمع بالوكلاء والمحافظين ويؤكد على متابعة أداء الأجهزة الحكومية

أمير الجوف يجتمع بالوكلاء والمحافظين ويؤكد على متابعة أداء الأجهزة الحكومية
http://almnatiq.net/?p=971727
المناطق - الجوف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، على الاستعداد التام في كافة المحافظات والمراكز التابعة لاستقبال شهر رمضان المبارك .
جاء ذلك خلال ترؤس سموه عبر الاتصال المرئي اليوم ، الاجتماع الثاني والعشرون للوكلاء والمحافظين بالمنطقة .
وشدد سموه خلال الاجتماع على الدور الهام للمحافظين ورؤساء المراكز ، في الإشراف المباشر ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية وسير العمل فيها بما يضمن إنجاز الأدوار المناطة بها، والمتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا .
كما تم خلال الاجتماع استعراض عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، حيث تم التنويه بمواصلة تكثيف التوعية الإعلامية بين أفراد المجتمع ، ومراقبة التجمعات والحد منها للوقاية من كورونا .
وفي نهاية الاجتماع تم اتخاذ عدد من التوصيات .

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