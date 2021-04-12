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‏نجاح علاج أول حالة بالنظائر المشعة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف

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‏نجاح علاج أول حالة بالنظائر المشعة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف

‏نجاح علاج أول حالة بالنظائر المشعة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف
http://almnatiq.net/?p=971728
المناطق - الجوف

نجح بفضل الله  مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف في  علاج أول حالة سرطان لغدة درقية بقسم الطب النووي بالمستشفى.

وأبانت صحة الجوف أنه تم علاج مريضة حضرت للقسم لإستكمال علاجها باليود المشع وذلك بعد إجراء إستئصال جراحي لورم سرطاني من الغدة الدرقية ، حيث  تم إجراء مسح ذرى باليود المشع على كامل الجسم, وتبين وجود بقية الورم على الغدة وبعدها  تم تحديد الجرعة العلاجية المطلوبة للمريضة  بناءً على البيانات والمعلومات الطبية الخاصة بها حيث تم إعطاءها جرعة علاجية من  اليود المشع, وخضعت للمتابعة بعد ٦ أشهر من الجرعة وقد أثبت  المسح الذرى الشفاء التام بفضل الله للأجزاء المتبقية من الغدة الدرقية مع عدم إكتشاف أي بؤر سرطانية لهذا الورم في الجسم, و تم تأكيد ذلك بتحاليل دلائل الأورام الخاصة بالغدة الدرقية .

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