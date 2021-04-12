رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السادسة مساءً

المناطق - تبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم, تضمن رياحاً نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاعاً في الأمواج وتدنٍ في مدي الرؤية على محافظات الوجه وأملج .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً.