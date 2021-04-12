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مركز الملك سلمان يدعم قطاع الثروة الزراعية والسمكية ضمن منحة المملكة لليمن 2020

مركز الملك سلمان يدعم قطاع الثروة الزراعية والسمكية ضمن منحة المملكة لليمن 2020

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مركز الملك سلمان يدعم قطاع الثروة الزراعية والسمكية ضمن منحة المملكة لليمن 2020

مركز الملك سلمان يدعم قطاع الثروة الزراعية والسمكية ضمن منحة المملكة لليمن 2020
http://almnatiq.net/?p=971736
المناطق - الرياض

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدعم لقطاع الثروة الزراعية والسمكية ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م.
وقام المركز بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة بالدعم والمساعدة الزراعية الطارئة للتخفيف من حدة آثار الصراع والتضرر من آثار فيروس كورونا (كوفيد-19) على السكان في محافظة شبوة لتحسين الأمن الغذائي والتغذية، وتتلقى أسر المزارعين المدخلات الزراعية (بذور الخضروات والبقوليات والأدوات الزراعية) والأعلاف الحيوانية (مكملات معدنية وبذور علفية)، ويتم إجراء التدريب للتوعية حول الممارسات الزراعية الجيدة والإنتاج الحيواني والتغذية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي.

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