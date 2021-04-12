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“مسام” ينتزع 1665 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الماضي

“مسام” ينتزع 1665 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الماضي
http://almnatiq.net/?p=971737
المناطق - الرياض

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2021م من انتزاع 1,665 لغمًا في اليمن، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 232,257 لغماً، زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية.
وتنوعت الألغام المنزوعة خلال هذا الأسبوع بين 5 ألغام مضادة للأفراد، و 468 لغما مضادا للدبابات، و 1,149 ذخيرة غير متفجرة، و 43 عبوة ناسفة.
حيث نُزع من مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف 119 لغما مضادا للدبابات و 12 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية قعطبة بالضالع تمكن فريق “مسام” من إزالة لغم واحد مضاد للأفراد و 17 لغما مضادا للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة وعبوة ناسفة واحدة، إضافة إلى نزع 20 لغما مضادا للدبابات و 4 ذخائر غير متفجرة بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، وفي مديرية زنجبار بمحافظة لحج نزع الفريق 124 ذخيرة غير متفجرة.
كما تم نزع 91 لغما مضادا للدبابات و433 ذخيرة غير متفجرة بمحافظة مأرب، إلى جانب 18 لغما مضادا للدبابات في مديرية عين بمحافظة شبوة، وفي مديرية عتق بمحافظة شبوة تم نزع 198 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة نجح فريق “مسام” في نزع 57 ذخيرة غير متفجرة و 36 لغما مضادا للدبابات إضافة إلى 40 عبوة ناسفة، كما تم في محافظة تعز نزع 21 لغما مضادا للدبابات و 101 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الوازعية، وفي مديرية المخا تم نزع 31 لغما مضادا للدبابات و 50 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين، إضافة إلى إزالة 24 لغما مضادا للدبابات و 7 ذخائر غير متفجرة، إلى جانب نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و 91 لغما مضادا للدبابات و 162 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.
ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع “مسام” إلى تطهير المناطق اليمنية من الألغام، وتعزيز الأمن فيها، والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

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