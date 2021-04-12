أمير منطقة جازان يستقبل مدير شرطة جازان والسابق

جازان -فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة، مدير عام شرطة المنطقة السابق اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري، ومدير الشرطة المعين اللواء دكتور عويد بن مهدي العنزي بعد صدور الأمر الكريم بتعيينه مديراً عاماً لشرطة منطقة جازان.

ونوه سمو الأمير محمد بن ناصر ، بالجهود والأعمال التي قام بها مدير الشرطة السابق طيلة فترة عمله، متمنياً له التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه في منصبه الجديد.

وقدم سمو أمير جازان التهنئة لمدير شرطة جازان المعين، راجياً له ولزملائه منسوبي شرطة المنطقة التوفيق والسداد، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن خالد القرزوح.