“الصندوق العقاري” يوقع اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع

وقع صندوق التنمية العقارية اليوم، اتفاقية شراكة جديدة مع بنك البلاد، وذلك لتقديم خدمات تمويلية وسكنية لمستفيدي برنامج “سكني” داخل فروع الصندوق عن المملكة، بحضور المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان.

ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق المدير العام للحلول التمويلية وليد النزهان، ومن جانب بنك البلاد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد المكلف فهد الحنايا.

وتعد هذه الاتفاقية الثانية التي يوقعها الصندوق مع الجهات التمويلية، وذلك استمراراً للتعاون المشترك بما يسهم في تسريع وتيرة التملك السكني للأسر والوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الصندوق على تواجد جميع شركائه من الجهات التمويلية في فروع الصندوق بالمملكة لتقديم الحلول التمويلية والسكنية للأسر السعودية ضمن برنامج القرض العقاري المدعُوم بهدف توفير خيارات تمويلية متنوعة تحت سقف واحد داخل مقار الفروع مما يختصر الجهد والوقت لإنهاء إجراءات “القرض المدعُوم”، مؤكداً على استمرار الصندوق في العمل على زيادة مستوى رضى مستفيديه من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات العمل دون الحاجة للتنقل والبحث بين الجهات التمويلية.

من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، أن البنك يُعد من البنوك الرائدة في تقديم الحلول المتكاملة لتملك المساكن لمستفيدي “سكني”، مبيناً أن توقيع هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار إسهام البنك بدعم القطاع العقاري بالمملكة من خلال رؤيتها الطموحة 2030 واستمراراً للدور المهم الذي يقوم به في تلبية لرغبات المواطنين العقارية المتنوعة من خلال برامج التمويل العقاري المدعُوم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية، مفيداً أن البنك يولي أهمية كبيرة لخدمة جميع المستفيدين من خلال حزمة متنوعة من الحلول التمويلية لتملك المسكن المناسب.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، بالإضافة إلى تطبيق “المستشار العقاري”، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088، إلى جانب قنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية على مدار الساعة، في حين ستقدم الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل خلال الفترة المقبلة خدماتها عبر فروع الصندوق على مستوى المملكة.