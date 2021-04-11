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أمير منطقة نجران يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية

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أمير منطقة نجران يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية

أمير منطقة نجران يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية
http://almnatiq.net/?p=971752
المناطق - نجران

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله بن سعيد العمري ، ومدير عام خدمات المياه بمنطقة نجران المهندس محمد بن علي آل عتيق.
واطلع سموه على تقرير مفصل عن أعمال الشركة في المنطقة ، والأعمال التي تقوم بها في مدينة نجران ومحافظات المنطقة ، وما تتضمنه من خدمات العملاء والمشاريع الحالية للمياه والصرف الصحي وأعمال التشغيل والصيانة والخطط المستقبلية.
وثمن سموه الجهود التي تقوم بها شركة المياه الوطنية من خلال ما تقدمه من خدمات في منطقة نجران تهدف الى تغطية المنطقة بخدمات مياه الشرب ، وما ينفذ من المشروعات في المرحلة الثانية بتكلفة 140 مليون ريال.
من جهته أوضح المهندس العمري أن الشركة تعمل على مضاعفة ما يتعلق بخدمات المياه والعمل على تحقيق تطلعات سمو أمير المنطقة في جوانب المياه.

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