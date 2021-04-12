فرع الشؤون الإسلامية في عسير يستكمل استعداداته لاستقبال شهر رمضان

إستكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير إستعداداته لإستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك بتهيئة الجوامع والمساجد بالمنطقة وفقاً للتدابير الوقائية والإحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا .

وشملت الجاهزية ضبط مكبرات الصوت ، بالإضافة إلى وضع خطط ضمن الإجراءات التباعدية بين المصليين .

صرح بذلك مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير أحمد بن عبدالله الخيري بأن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير قد أتم جاهزيته لإستقبال هذا الشهر الكريم لهذا العام 1442هـ ، وسيتم إطلاق مجموعة من المحاضرات والندوات عن بُعد خاصة بالشهر الفضيل ، وإتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالمساجد ومنسوبيها في هذا الشهر ، حسب ماوجه به معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف ال الشيخ حفظه الله . حيث نص التعميم الموجه لمنسوبي المساجد إلى عدة توجيهات ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي إتخذتها الوزارة لمنع تفشي فيروس كورونا، كما نصت التعليمات التأكيد على الائمه و المؤذنين بالتقيد بتخفيض مكبرات الصوت وقت الأذان والاقامه والصلوات .

أما من جهة الاعتكاف بالمساجد فقد ، أوضح الخيري أنه نظرًا للظروف الراهنة في ظل جائحة كورونا، فقد تم منع الاعتكاف في المساجد بناء على توجيه معالي الوزير ، وأن الإمام سيكون مسؤولًا في حال تم فتح المسجد للمعتكفين .

وأكد فضيلته على مواصلة برنامج تعقيم المساجد وتهيئتها، وصيانة أجهزة التكييف، والإضاءة، ودورات المياه، ووسائل السلامة، والتأكيد على مراقبي المساجد والصيانة والتشغيل ملاحظة ذلك، ومتابعتها .

وفي جانب العمل الدعوي بشهر رمضان المبارك ، بيّن الخيري أن الوزارة وافقت لأكثر من ( ٨٠٠ ) منشط دعوي ما بين محاضرات وندوات ، ودروس علمية، وكلمات وعظية، ومسابقات علمية عن طريق تطبيقات التقنية عن بُعد ، ، والتي تمثل برامج متميزة تعين المسلم على أداء عباداته وفق المنهج الصحيح ، وتنظمها عبر قنوات البث المباشر برنامج الزووم من خلال مكاتب الدعوة بالمنطقة، للقيام بواجبها في الدعوة إلى الله، ونشر تعاليم الإسلام الصحيحة وفق منهج الوسطية والاعتدال، إلى جانب تخصيص عدد كبير من المحاضرات للحديث عن آداب وأحكام الصيام، وفضائل شهر رمضان، وأهمية إغتنام أيامه ولياليه بأنواع الطاعات .

وفي إطار مشاركة فرع الوزارة الفاعلة في برامج التوعية والإرشاد لبيان والتوعية من خطر وباء كورونا، قال : إن فرع الوزارة يواصل تنفيذ مجموعة كبيرة من المحاضرات والكلمات، وبث الرسائل التوعوية المختلفة خلال شهر رمضان المبارك؛

وعن مشاريع التفطير والسحور بالمساجد أكد فضيلته بأنه تم إيقافها كإجراءات إحترازية ، وتُجمع صلاة التروايح والقيام وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع جوامع ومساجد المنطقه ، وذلك لتقليل مدة وجود المصلين مما يُسهم في الحد من تفشي الفيروس ، نظراً للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح وما يتطلبه الوضع الوبائي حالياً من إتخاذ إجراءات إحترازية مشددة في الجوامع والمساجد.

وأكدت فضيلته عند الذهاب للمساجد من إحضار سجادة خاصة وإرتداء الكمامة ، وتحقيق التباعد الجسدي والتعاون على البر والتقوى في المحافظة على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله .