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الرياض.. القبض على مواطن يتباهى بحيازته لمواد مخدرة ومبالغ مالية

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الرياض.. القبض على مواطن يتباهى بحيازته لمواد مخدرة ومبالغ مالية

الرياض.. القبض على مواطن يتباهى بحيازته لمواد مخدرة ومبالغ مالية
http://almnatiq.net/?p=971767
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتباهى بحيازته لمواد مخدرة ومبالغ مالية وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

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