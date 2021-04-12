أمير الرياض يطلع على عرض لمحميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك خالد الملكية

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم على عرض عن محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه للرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال الحريقي , حيث استمع لشرح عن المحميتين وخطط الهيئة في تطويرها والأعمال الجاري تنفيذه، مثمناً سموه الجهود المبذولة لتطوير المحميات وما تجده من اهتمام وعناية من القيادة الرشيدة.

حضر اللقاء وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي.