تعليم القصيم يبحث تنظيمات الترشح “للتوعية الفكرية”

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عقدت الإدارة العام للتعليم بمنطقة القصيم، برئاسة المدير العام محمد بن سليمان الفريح، بحضور عضو مركز الوعي الفكري في وزارة التعليم محمد بن خلف ابن الشيخ، ومسؤولي الإدارات المعنية في الإدارة العامة، آلية وضوابط إنشاء وحدة التوعية الفكرية، التي وجه بإنشائها معالي وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، في كافة الإدارات التعليمية بمحافظات ومناطق المملكة.

وقد جاء الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة العامة بمدينة بريدة لمناقشة آلية اختيار المشرف على وحدة التوعية الفكرية وتشكيل أعضائها، وإطلاعهم على القواعد التنظيمية ونموذج العمل التشغيلي للوحدة، مع أهمية الاستفادة من الشراكات المعتمدة في تنفيذ برامج الوعي الفكري، وتفعيل التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة.

هذا وكان مدير عام التعليم بالقصيم قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة المساعد للشؤون المدرسية، والمساعدين للشؤون التعليمية في قطاعي البنين والبنات ومدير إدارة التخطيط والمعلومات وأمين إدارة التعليم؛ لتتولى مهمة ترشيح مشرف وحدة التوعية الفكرية واختيار أعضائها وسد احتياجها من الكوادر البشرية وفقًا للقواعد المنظمة لعمل الوحدة.