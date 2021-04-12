تعليم القصيم ينهي تجهيزاته لاختبارات نهاية العام

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أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، تجهيزاتها لانطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٢هـ ، يوم غدٍ الثلاثاء الأول من شهر رمضان المبارك لأكثر من ٦٤ ألفا وخمسمائة طالب وطالبة من مدارس المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى الصف السادس، بينما ستكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية لأكثر من ١٩٤ ألفا وخمسمائة طالب وطالبة يوم الأحد السادس من شهر رمضان، «عن بُعد» من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية .

وكانت الإدارة العامة قد أكملت في وقت سابق جميع الاستعدادات للاختبارات، عبر مكاتب التعليم والإدارات المختصة، مما يعكس العناية والاهتمام المتزايدين على كافة المستويات لضمان تأدية الطلاب والطالبات اختباراتهم بيسر وسهولة ووفق منظومة عمل واضحة ودقيقة مع وضع خطة متابعة للفاقد التعليمي خلال أيام الاختبارات.

وأكد مدير إدارة الاختبارات والقبول “بنين” في الإدارة العامة علي الزميع، على الدور المهم للأسرة في هذه الفترة الاستثنائية للاختبارات وضرورة تعاونهم وتواصلهم الكامل مع المدرسة، موضحًا أنه سيتم تقديم الدعم الفني والنفسي من القيادات التعليمية والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات للمدارس من خلال وجودهم في المدارس طوال فترة الاختبارات لجميع المراحل الدراسية لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، وكذلك تقديم الدعم الفني اللازم «عن بُعد» متى ما تطلبت الحاجة، فيما سيكون حضور المعلم والمعلمة إلى المدرسة في يوم اختبار مادتهم والعمل على تصحيح المادة الدراسية والإشراف على سير الاختبارات مع تطبيق بروتوكولات الوقاية.

من جانبها أوضحت مديرة الاختبارات والقبول “بنات ” شريفة الجمعة، أن الدراسة مستمرة في أيام الاختبارات المحددة في شهر رمضان، مع تقديم حصص دراسية للمراجعات وتعزيز المهارات، وتنفيذ الاختبارات ضمن اليوم الدراسي الذي يبدأ من الساعة الثالثة إلى الخامسة عصرًا للمرحلة الابتدائية ، وللمرحلة المتوسطة والثانوية من الساعة العاشرة والنصف صباحًا إلى الثانية والنصف ظهرًا على أن ينفذ الاختبار خلال الفترة من الساعة ١٣:٣٠ إلى ٢:٣٠ ظهرًا ، لافتةً إلى أن آلية الاختبار عن بُعد ستكون هي ذاتها المتبعة في الفصل الدراسي الأول، بعد أن أثبتت كفاءتها وفعاليتها، مشيرةً إلى أنه تم استكمال تقويم أداء طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الابتدائي في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور لجميع المقررات الدراسية، ورصد النتائج في نظام نور وإصدار إشعارات نتائج الطلاب المجتازين للفصل الدراسي الثاني يوم الأثنين ٣٠/ ٨/ ١٤٤٢هـ، كما ستنفذ خطط المعالجة والدعم بدءا من يوم الثلاثاء ١ /٩/ ١٤٤٢هـ ، لافتةً إلى أن بداية إجازة طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس ۱۰ رمضان١٤٤٢هـ. فيما تبدأ إجازة طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في ١٧/ ٩/ ١٤٤٢هـ،متمنية التوفيق والنجاح لجميع طلابنا وطالباتنا.